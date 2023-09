LIVE Ryder Cup 2023 in DIRETTA: si riparte con i foursomes. L’Europa vuole consolidare il vantaggio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata della Ryder Cup 2023. Sul percorso del Marco Simone Golf and Country Club di Roma si rinnova la sfida tra Europa e Team USA, con la compagine del Vecchio Continente che riparte dopo una sensazionale prima giornata.

La squadra capitanata da Luke Donald ha infatti brillato all’esordio, ed approccia al sabato capitolino portando in dote un vantaggio di 5 punti dopo il 6,5-1,5 del venerdì. Sugli scudi il norvegese Hovland, l’eterno nordirlandese McIlroy e lo spagnolo Rahm, che con due magie hanno impattato gli avversari nei fourballs pomeridiani.

Americani che ancora non hanno portato a casa un punto pieno, bensì soltanto tre pareggi dopo la debacle del mattino. Capitan Zach Johnson dovrà necessariamente mischiare le carte nei fourballs, per cercare di opporre resistenza a margine del disastroso avvio. Potrà puntare di sicuro su un ottimo Morikawa, tra i migliori dei suoi, oltre che sulla classe del numero uno del mondo Scheffler e sulla stella del circuito Liv Koepka.

FOURSOMES SABATO

7.35 – McIlroy & Fleetwood vs Spieth & Thomas

7.50 – Hovland & Aberg vs Scheffler & Koepka

8.05 – Lowry & Straka vs Homa & Harman

8.20 – Rahm & Hatton vs Cantlay & Schauffele

La seconda giornata della Ryder Cup inizierà con i foursome match alle 7.35. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Sky Sport e Raisport, ed in streaming su Sky GO, NOW e Raiplay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto della storica sfida tra Europa e Stati Uniti.