LIVE Giro dell’Emilia 2023 in DIRETTA: duello Pogacar-Roglic sul San Luca, Ciccone ci prova

Amiche ed amici di OA Sport, buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE del Giro dell’Emilia 2023! La classica italiana arriva all’edizione numero 106 e lo fa in grande stile, con un elenco partecipanti di primissimo livello ed il solito magnifico percorso che farà da palcoscenico ad una corsa che si preannuncia spettacolare.

Il duello più atteso è senza dubbio quello tra i due sloveni Tadej Pogacar e Primoz Roglic, che si scontrano frontalmente per la prima volta in questo 2023. Il primo non ha mai vinto su queste strade mentre il secondo, al centro di insistenti voci di mercato che lo vogliono lontano dalla Jumbo-Visma per il prossimo anno, ha invece già due “mortadelle” (il trofeo per il vincitore) in bacheca.

Il percorso, lungo 204.1 km, presenterà una salita inedita poco oltre la metà, quella del Monte Nonascoso: un’ascesa di 5.9 km al 7.1% che non farà la differenza ma selezione. Il punto focale della corsa, inevitabilmente, sarà l’ascesa verso il Santuario della Madonna di San Luca a Bologna. Una salita iconica per durezza, con i suoi 2100 metri al 9,4%, e per bellezza, con il famoso portico che accompagnerà i corridori sul lato destro della strada. Passaggio sulla linea del traguardo, breve discesa ed altro strappo di 1200 metri per poi scendere e ricominciare il circuito, fino al quinto e decisivo passaggio.

Tantissime le stelle al via di Carpi, tantissimi i partenti con ambizioni di successo. Dal vincitore dello scorso anno Enric Mas a Richard Carapaz, da Michael Woods a Simon Yates passando per gli “scudieri” di Pogacar in UAE, Juan Ayuso ed Adam Yates. Può provare a dire la sua anche Giulio Ciccone, spesso piazzato in passato in cima al San Luca.

La corsa partirà alle ore 11.00 da Piazza dei Martiri a Carpi. Noi di OA Sport vi racconteremo il Giro dell’Emilia 2023 con la nostra DIRETTA LIVE, con aggiornamenti minuto per minuto ed in tempo reale, in modo da non farvi perdere neanche un’emozione. Non mancate!

