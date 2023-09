Equitazione, Finale Nations Cup 2023: programma, orari, tv, streaming. Calendario gare a Barcellona

Da giovedì 28 settembre a domenica 1 ottobre a Barcellona, in Spagna, si disputerà la Finale della Nations Cup 2023 di salto ostacoli dell’equitazione, qualificante alle Olimpiadi di Parigi 2024: in palio l’ultimo pass per la squadra meglio classificata non ancora qualificata.

Il titolo (con annesso pass olimpico) verrà assegnato domenica 1 ottobre, ma sarà la prima competizione di giovedì 28 settembre a decretare le 8 finaliste. La diretta tv non sarà assicurata, mentre la diretta streaming sarà a cura di ClipMyHorse TV, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento.

CALENDARIO FINALE NATIONS CUP SALTO OSTACOLI 2023

Giovedì 28 settembre

14:00 Prima competizione (Qualificazione per la Finale a 8)

Venerdì 29 settembre

Riposo

Sabato 30 settembre

21:00 Challenge Cup (Finale per il 9° posto)

Domenica 1 ottobre

15:00 Competizione Finale (Finale a 8)

Foto: Pier Colombo