LIVE MotoGP, GP Giappone 2023 in DIRETTA: qualifiche e Sprint Race, Bagnaia e Bezzecchi sfidano Martin

Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della FP2, delle qualifiche e della Sprint del Gran Premio del Giappone 2023, valido come quattordicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Grande attesa al Twin Ring di Motegi per un sabato che si profila davvero importante nella corsa al titolo tra i ducatisti Francesco Bagnaia, Jorge Martin e Marco Bezzecchi.

Pecco si presenta al secondo atto della tournée asiatica da leader del campionato con un vantaggio di 13 punti su Martinator e 44 su Bez, dopo la pesante caduta di Nuova Delhi. Il terzetto della Ducati si giocherà presumibilmente la pole position e le posizioni di vertice sia in qualifica che nella gara sprint in cui verranno assegnati punti preziosi per il Mondiale.

Candidati alla top5 anche le KTM di Brad Binder e Jack Miller, le Aprilia di Aleix Espargarò e Maverick Viñales, la Honda di Marc Marquez e la Ducati di Johann Zarco. Da non sottovalutare poi alcuni outsider come la Yamaha di Fabio Quartararo, le Aprilia RNF di Miguel Oliveira e Raul Fernandez, la Honda di Joan Mir e la Ducati di Fabio Di Giannantonio.

Si comincia alle ore 3.10 della notte italiana con l’ultima sessione di prove libere, mentre le qualifiche della MotoGP a Motegi scatteranno alle 3.50. Appuntamento fissato poi alle 8.00 per la partenza della gara sprint. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta del programma odierno con aggiornamenti costanti in tempo reale: buon divertimento!

Foto: Lapresse