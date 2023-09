Sport in tv oggi (domenica 17 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Sarà una giornata ricca di sport in tv ed in streaming quella di oggi, domenica 17 settembre: in programma la Coppa Davis ed i tornei WTA di tennis, i Mondiali di rugby, il Preolimpico di volley femminile, il ciclismo con la Vuelta ed il Trofeo Matteotti, poi i motori con la F1 ed il Motocross, e molto altro ancora.

Alle ore 14.00 italiane andrà in scena la gara del GP di Singapore. Il sedicesimo round (compresa Imola, poi cancellata) del Mondiale 2023 di F1 si correrà sul tracciato di Marina Bay. In testa alla classifica iridata c’è neerlandese Max Verstappen, che comanda a quota 364.

Al secondo posto c’è il suo compagno di squadra, il messicano Sergio Perez, secondo a 219, ed all’Aston Martin dell’iberico Fernando Alonso, terzo a 170, mentre si piazza al quinto posto la Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz, a quota 117.

I piloti del Mondiale di motocross si misureranno con le gare della diciottesima tappa della stagione 2023: in programma a Maggiora c’è il GP d’Italia, sia per la MXGP, dove è in testa alla classifica lo spagnolo Jorge Prado, che per la MX2, nella quale a guidare è l’azzurro Andrea Adamo.

Di seguito il programma completo. Si inizierà con i warm-up, della durata di 15′: alle 10.20 la MX2, alle 10.45 la MXGP. Poi le gare, tutte di 30’+2 giri: per la MX2 via alle 12.15 ed alle 15.10, per la MXGP start alle 13.15 ed alle 16.10.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 17 settembre

01.00 Tennis, WTA San Diego: finale – SuperTennis HD, SuperTenniX

04.00 Tennis, WTA Osaka: finale – SuperTennis HD, SuperTenniX

08.30-14.15 Tiro a volo, Europei junior: qualificazioni skeet a coppie miste – Nessuna copertura tv/streaming

10.20 MX2, GP Italia: warm-up – Nessuna copertura tv/streaming

10.30 Lotta, Mondiali: qualificazioni stile libero 79-92-57-74 kg e ripescaggi stile libero 61-70-86-125 kg – UWW+

10.45 MXGP, GP Italia: warm-up – Nessuna copertura tv/streaming

11.15 Ciclismo, Trofeo Matteotti – differita 18.40 Rai Sport HD, Rai Play

12.15 MX2, GP Italia: gara 1 – Rai Sport HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+, mxgp-tv.com

12.30 Calcio, Serie A: Cagliari-Udinese – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251

13.15 MXGP, GP Italia: gara 1 – Rai Sport HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+, mxgp-tv.com

14.00 F1, GP Singapore: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, Now, differita 17.55 TV8, tv8.it

14.00 Tennis, Coppa Davis: Gran Bretagna-Francia – SuperTenniX

14.00 Tennistavolo femminile, Europei a squadre: finale, Germania-Romania – ettu.tv

15.00 Tennis, Coppa Davis: Italia-Svezia – Sky Sport Tennis, Sky Go, Now, SuperTenniX, dalle 15.00 alle 19.40 Rai 2 HD poi Rai Sport HD, Rai Play, dalle 16.30 alle 20.40 anche Sky Sport Uno

15.00 Tennis, Coppa Davis: Spagna-Corea del Sud – SuperTenniX

15.00 Tennis, Coppa Davis: Croazia-Paesi Bassi – SuperTenniX

15.00 Rugby, Coppa del Mondo: Sudafrica-Romania – Sky Sport Arena, Sky Go, Now

15.00 Vela, America’s Cup: regate preliminari, 3 regate di flotta ed a seguire il match race decisivo – Canale 20, Mediaset Infinity, Sky Sport Max, Sky Go, Now

15.00 Calcio, Serie A: Frosinone-Sassuolo – DAZN, ZONA DAZN 2

15.00 Calcio, Serie A: Monza-Lecce – DAZN, ZONA DAZN

15.00 Calcio femminile, Serie A: Milan-Roma – Rai Sport HD, Rai Play

15.10 MX2, GP Italia: gara 2 – Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, DAZN, mxgp-tv.com

15.30 Sollevamento pesi, Mondiali: finale +109 kg maschili – Olympic Channel

15.45 Tiro a volo, Europei junior: finali skeet a coppie miste – YouTube ESCvideostream

16.10 MXGP, GP Italia: gara 2 – Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, DAZN, mxgp-tv.com

16.45 Lotta, Mondiali: semifinali stile libero 79-92-57-74 kg – UWW+

17.20 Ciclismo, Vuelta a España: 21a tappa – 16.45 Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+, DAZN

17.30 Tennistavolo, Europei a squadre: finale Germania-Svezia – ettu.tv

17.45 Rugby, Coppa del Mondo: Australia-Fiji – Sky Sport Arena, Sky Go, Now

18.00 Calcio, Serie A: Fiorentina-Atalanta – DAZN, ZONA DAZN

18.00 Lotta, Mondiali: finali stile libero 61-70-86-125 kg – UWW+

19.00 Tennis, WTA Guadalajara: primo turno (1° turno: 1° match alle 19.00 Paolini-Chirico, 2°match dalle 19.00 Trevisan-Schuurs) – SuperTennis HD, SuperTenniX

19.00 Tennis, WTA Guadalajara: primo turno – SuperTennis HD, SuperTenniX

20.30 Atletica, Diamond League: Finali Eugene – 20.55 Rai Play 3, dopo la fine della Coppa Davis anche Rai Sport HD, 21.00 Sky Sport Max, Sky Go, Now

20.45 Calcio, Serie A: Roma-Empoli – DAZN, ZONA DAZN

20.45 Volley femminile, Preolimpico: Italia-Slovenia – Sky Sport Uno, Sky Go, Now, volleyballworld.tv

21.00 Lotta, Mondiali: spareggi qualificazione olimpica (5° posto) stile libero 86-125 kg – UWW+

21.00 Rugby, Coppa del Mondo: Inghilterra-Giappone – Sky Sport Arena, Sky Go, Now

