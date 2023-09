LIVE Italia-Svezia, Coppa Davis 2023 in DIRETTA: Arnaldi confermato nel primo singolare?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del primo singolare di Italia-Svezia, ultima sfida del gruppo A di Coppa Davis 2023. Gli azzurri guidati da capitan Filippo Volandri cercano il punto che significherebbe qualificazione alle Finals di Malaga. Compito da eseguire contro la squadra fanalino di coda, ma guai a sottovalutare l’impegno.

Dopo l’ottima prestazione di venerdì Matteo Aranldi dovrebbe aver conquistato la riconferma. Il sanremese, rivelazione azzurra ai recenti US Open, ha dato la scossa al team italiano rimontando il coriaceo Garin. La verve e la forma del ligure sono ossigeno per un’Italia orfana delle stelle Jannik Sinner e Matteo Berrettini.

Scandinavi che nelle prime due uscite hanno buttato nella mischia Leo Borg. Il figlio d’arte, numero 334 ATP, non ha di certo sfigurato lottando con il canadese Pospisil e con il cileno Garin, ai quali ha strappato anche un set.

Il primo singolare tra Italia e Svezia inizierà alle 15.00. Sarà possibile seguire il match in diretta TV su Rai 2 e Sky Sport, ed in streaming su Raiplay e SKY GO. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e forza azzurri!

Foto: LaPresse