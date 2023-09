LIVE Italia-Svezia, Coppa Davis 2023 in DIRETTA: chi tra Musetti e Sonego nel secondo singolare?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

E’ il giorno in cui l’Italia si deve conquistare battendo la Svezia da netta favorita il pass per la Final-8 di Coppa Davis. OA Sport vi offre la Diretta Live e vi augura un buon divertimento!

Il secondo singolare vedrà uno tra Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego affrontare con ogni probabilità Elias Ymer, il numero uno svedese in assenza del fratello Mikael. Vedremo che scelta farà il capitano italiano, quelle svedesi sembrano essere obbligate vista anche l’assenza di altri giocatori in loco competitivi in singolare.

Ieri il Canada ha chiuso il gruppo A in prima posizione battendo anche il Cile per 2-1. L’Italia quindi, se si qualificherà, lo farà come seconda del gruppo. In caso di passaggio non avremmo sicuramente vita facile visto che siamo ormai certi di essere capitati dalla parte della Serbia, favorita, con tanto di fresco 24 volte campione Slam Novak Djokovic.

L’Italia di Filippo Volandri può ribaltare definitivamente un destino che, dopo lo 0-3 ‘pronti via’ col Canada sembrava dire male agli azzurri. Buon divertimento con la Diretta Live della disfida che avrà luogo all’Unipol Arena di Casalecchio dalle ore 15.00.

Foto: La Presse