LIVE Italia-Slovenia, Preolimpico volley femminile in DIRETTA: azzurre a caccia del secondo successo

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-Slovenia, match valido per la seconda giornata del torneo di preolimpico di volley femminile 2023. A Lodz (Polonia), le azzurre sono chiamate a strappare un pass per le prossime Olimpiadi in un contesto assai difficile, sia per la situazione interna alla squadra, sia per le avversarie dirette.

Il cammino azzurro è iniziato nel migliore dei modi ieri contro la Corea del Sud, questa sera sarà fondamentale bissare il successo, è infatti vietato perdere punti contro queste squadre di caratura inferiore in attesa dei match decisivi contro Polonia e USA. Questo gruppo deve farsi forza più che mai in un momento di crisi con pochi precedenti in Italia, esclusion fatta per Danesi, Sylla e Pietrini l’ossatura di questa squadra è completamente cambiata rispetto a quella degli ultimi anni con campionesse del calibro di Paola Egonu, Caterina Bosetti, Monica De Gennaro e Cristina Chirichella rimaste a casa per scelte tecniche. Vi ricordiamo che solo le prime due classificati di ogni pool staccheranno il pass per i Giochi, mentre i posti rimanenti verranno assegnati tramite il ranking, situazione dalla quale è meglio non passare.

Sono solo tre i confronti diretti recenti tra queste due squadre, l’ultimo risalente al 2019, in tutte e tre i casi ad avere la meglio sono state le azzurre. Anche oggi dovrebbe scendere in campo la formazione reduce dalla delusione europea, eccezion fatta per la cabina di regia che sarà affidata a Francesca Bosio, piuttosto che ad Alessia Orro (infortunata).

