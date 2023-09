LIVE Atletica, Finali Diamond League 2023 in DIRETTA: Fabbri cerca l’ultima spallata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale delle finali della Diamond League 2023 la “Champions League dell’atletica leggera”. A Eugene si assegnano gli ultimi diamanti dopo la prima giornata.

A Eugene, sede dei Mondiali dello scorso anno, va in scena la seconda e ultima giornata delle finali di Diamond League. Dopo la vittoria di Andy Diaz l’Italia cercherà di essere nuovamente protagonista in Oregon dove oltre all’argento iridato del peso in carica Leonardo Fabbri sarà impegnata anche Ayomide Folorunso, in dei 400 ostacoli dove la favorita sarà come di consueto la formidabile olandese Femke Bol.

Tra le numerose stelle che saranno di scena all'”Hayward Field” da segnalare ci sono Armand Duplantis, ormai da anni dominatore incontrastato dell’asta, il giamaicano Hansle Parchment che si contenderà il trono dei 110 ostacoli con lo statunitense Grant Holloway poi i duecentisti De Grasse (Canada), Knighton (Usa) e Tebogo (Botswana) e le colleghe Ta Lou (Costa d’Avorio), Neita (Regno Unito) e White (Usa).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale della seconda e ultima giornata delle finali della Diamond League 2023, la “Champions League dell’atletica leggera”, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale.

Foto: Lapresse