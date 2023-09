Italia-Slovenia oggi in tv, Preolimpico volley femminile 2023: orario, programma, streaming, possibili sestetti

Oggi domenica 17 settembre (ore 20.45) si gioca Italia-Slovenia, match valido per il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda il volley femminile. La nostra Nazionale scenderà in campo a Lodz (Polonia) per fronteggiare la modestissima compagine balcanica nel secondo incontro del round robin. Dopo la comoda vittoria di ieri contro la Corea del Sud, le azzurre inseguiranno la seconda vittoria nel raound robin. Il torneo mette in palio due pass per i Giochi.

L’Italia partirà con tutti i favori del pronostico e non dovrebbe avere particolari problemi di sorta. In cabina di regia ci sarà Francesca Bosio con Ekaterina Antropova opposto, Myriam Sylla ed Elena Pietrini le schiacciatrici, Anna Danesi e Marina Lubian al centro, Eleonora Fersino il libero. L’Italia deve vincere per poi lanciarsi con ottimismo verso il probante impegno con la Thailandia e la passeggiata con la Colombia, preludi al trittico finale contro USA, Germania e Polonia.

Di seguito il calendario completo,il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Slovenia, incontro valido per il preolimpico di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Volleyball World Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-SLOVENIA, PREOLIMPICO VOLLEY OGGI

Domenica 17 settembre

Ore 20.45 Italia vs Slovenia – Diretta tv su Sky Sport Uno

PROGRAMMA ITALIA-SLOVENIA OGGI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

POSSIBILI SESTETTI TITOLARI ITALIA-SLOVENIA

ITALIA: Bosio-Antropova, Sylla-Pietrini, Danesi-Lubian, Fersino.

SLOVENIA: Pogacar-Zatkovic, Lorber-Pucelj, Planinsec-Velikonja, Mazej.

Foto: LiveMedia/Lisa Guglielmi