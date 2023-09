MotoGP, Bezzecchi vince da dominatore in India! 2Â° Martin davanti a Quartararo, out Bagnaia

Marco Bezzecchi si riscatta dopo la sfortunata Sprint di ieri e si aggiudica il Gran Premio dell’India 2023, valevole come tredicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Si tratta del terzo successo della carriera nella classe regina (dopo Argentina e Francia) per il romagnolo del Team Mooney VR46, che raggiunge così quota 9 vittorie complessive nel Motomondiale prendendo in considerazione anche Moto2 e Moto3.

Doppietta Ducati completata da Jorge Martin, che raccoglie un secondo posto di platino in ottica iridata grazie all’inopinata caduta del leader del campionato Francesco Bagnaia (caduto a 8 giri dalla fine dopo aver passato Martinator in seconda piazza). Lo spagnolo del Team Pramac guadagna dunque altri 20 punti pesantissimi su Pecco, in una giornata non così brillante (almeno rispetto ad un Bezzecchi in stato di grazia) e caratterizzata anche da un inconveniente legato alla cerniera della sua tuta.

Nel finale il campione mondiale Moto3 del 2018 ha poi battuto la Yamaha di Fabio Quartararo (che torna sul podio dopo Austin) al termine di un duello meraviglioso nel corso dell’ultimo giro, resistendo agli attacchi del Diablo nonostante un evidente calo fisico ed un grave errore in staccata che permesso al francese di raggiungerlo. Solida quarta posizione per la KTM di Brad Binder davanti alla Honda di Joan Mir, alla Ducati Pramac di Johann Zarco e alla Yamaha di Franco Morbidelli.

Nono Marc Marquez con la Honda a causa di una scivolata nelle battute iniziali, che lo ha fatto sprofondare dal quarto al 17° posto. Nonostante lo zero odierno in India, Bagnaia resta in testa alla classifica generale del Mondiale con un vantaggio di 13 punti su Martin, 44 su Bezzecchi, 100 su Binder, 132 su Aleix Espargarò, 135 su Zarco e 154 su Viñales.

CLASSIFICA GP INDIA MOTOGP 2023

1 Marco BEZZECCHI 72 36:59.157 36:59.157 1:46.639 Mooney VR46 Racing Team Ducati 2 Jorge MARTIN 89 8.649 8.649 1:48.689 Prima Pramac Racing Ducati 3 Fabio QUARTARARO 20 0.206 8.855 1:47.414 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha 4 Brad BINDER 33 3.788 12.643 1:46.751 Red Bull KTM Factory Racing KTM 5 Joan MIR 36 0.571 13.214 1:47.028 Repsol Honda Team Honda 6 Johann ZARCO 5 1.459 14.673 1:46.997 Prima Pramac Racing Ducati 7 Franco MORBIDELLI 21 2.273 16.946 1:46.485 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha 8 Maverick VIÑALES 12 0.245 17.191 1:46.409 Aprilia Racing Aprilia 9 Marc MARQUEZ 93 1.927 19.118 1:46.624 Repsol Honda Team Honda 10 Raul FERNANDEZ 25 7.386 26.504 1:47.634 CryptoDATA RNF MotoGP™ Team Aprilia 11 Takaaki NAKAGAMI 30 2.017 28.521 1:47.223 LCR Honda Honda 12 Miguel OLIVEIRA 88 0.567 29.088 1:46.690 CryptoDATA RNF MotoGP™ Team Aprilia 13 Pol ESPARGARO 44 0.640 29.728 1:46.879 GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 14 Jack MILLER 43 1.596 31.324 1:47.839 Red Bull KTM Factory Racing KTM 15 Stefan BRADL 6 4.458 35.782 1:47.975 HRC Test Team Energica 16 Michele PIRRO 51 13.460 49.242 1:49.514 Ducati Lenovo Team Ducati NC Fabio DI GIANNANTONIO 49 -3:00.804 2:00.422 Gresini Racing MotoGP™ Ducati NC Francesco BAGNAIA 1 -14:02.661 1:46.187 Ducati Lenovo Team Ducati NC Aleix ESPARGARO 41 -16:41.818 2:34.496 Aprilia Racing Aprilia NC Augusto FERNANDEZ 37 -25:59.011 1:59.795 GASGAS Factory Racing Tech3 KTM

Credit: MotoGP.com Press