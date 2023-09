Ordine d’arrivo MotoGP, GP India 2023: trionfa Bezzecchi davanti a Martin. Bagnaia cade

Entrato a far parte dell’album dei ricordi il GP d’India, tredicesimo round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sul Buddh International Circuit è andata in scena molto combattuta fin dalla partenza. I piloti si sono trovati a fronteggiare un contesto molto difficile: da un lato le complessità della pista e dall’altro le temperature nelle quali i centauri hanno gareggiato.

Marco Bezzecchi partiva dalla pole-position e andava a caccia di rivincite dopo quanto accaduto ieri. Nella Sprint Race la sua prestazione è stata vanificata in curva-1 da un errore del compagno di squadra, Luca Marini. Quest’ultimo, infatti, ha tamponato il romagnolo, costretto ad andare lungo e a ripartire dall’ultima posizione, mentre per il fratello di Valentino Rossi è arrivata una caduta, con conseguente frattura della clavicola. Inoltre, Marini dovrà scontare un long lap penalty per la manovra che l’ha visto protagonista nel primo GP in cui sarà nuovamente in sella. Sì, perché oggi non ha potuto essere della partita.

Un Bezzecchi, quindi, con grande motivazioni per inserirsi nel confronto iridato da Francesco Bagnaia e Jorge Martin. Lo spagnolo si presentava al via, dopo aver portato a tre le vittorie consecutive nelle ultime uscite. Pecco era consapevole delle qualità del suo rivale e ha cercato di contrastarlo con quello che il suo pacchetto poteva offrigli, su un circuito di non facile interpretazione.

In tutto questo interessante è stata anche la gara di altri interpreti come Marc Marquez, a podio nella Sprint Race con la Honda, e Fabio Quartararo che ha cercato di gettare il cuore oltre l’ostacolo su una Yamaha con tanti problemi.

ORDINE ARRIVO GP INDIA MOTOGP 2023

RISULTATI E CLASSIFICA GP INDIA MOTOGP 2023

1 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI

2 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI

3 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA

4 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM

5 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA

6 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI

7 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA

8 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA

9 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA

10 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA

11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA

12 88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA

13 44 Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM

14 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM

15 6 Stefan BRADL GER LCR Honda CASTROL HONDA

16 51 Michele PIRRO ITA Ducati Lenovo Team DUCATI

RITIRATI

1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenova DUCATI

49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI

7 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI

37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM

41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA

Foto: Valerio Origo