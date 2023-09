Basket, l’Italia deve tifare Porto Rico ai Mondiali! Altrimenti probabile biscotto tra Serbia e Repubblica Dominicana…

Un urlo strozzato in gola? Vedremo. Gli azzurri del basket sono stati protagonisti di una nuova impresa, anche se sta diventando abitudine quella di battere la Serbia. Dopo i successi nel 2021 al Preolimpico e l’anno passato a Eurobasket, la banda di Gianmarco Pozzecco ha colpito ancora, prevalendo con il punteggio di 78-76 nella prima partita della seconda fase della rassegna iridata.

Tuttavia, la super prestazione all’Araneta Coliseum non assicura il passaggio di turno e la qualificazione ai quarti di finale, come si vorrebbe. Bisognerà prestare attenzione a quello che accadrà alle ore 14.00 italiane. tra Porto Rico e Repubblica Dominicana. Gli azzurri, in ogni caso, hanno l’obbligo di vincere la prossima sfida contro i portoricani il 3 settembre, ma anche vincendo quella partita, potrebbe non bastare.

Perché? Se Porto Rico dovesse battere i dominicani allora il discorso si aprirebbe all’Italia e quindi ci si potrebbe concentrare solo sul successo nel singolo match, ma se invece dovesse prevalere la compagine dominicana le cose si complicherebbero non poco.

SE LA REPUBBLICA DOMINICANA BATTE PORTORICO, L’ITALIA SI QUALIFICA SE:

1 – Batte Porto Rico e Dominicana batte Serbia

2 – Batte Porto Rico e Dominicana perde con Serbia di almeno 9 punti (potrebbero essere anche 8, ma poi lì dipende dai punti fatti)

CRITERI IN CASO DI TRE SQUADRE CON GLI STESSI PUNTI

1) Scontri diretti

2) Differenza canestri tra le tre squadre in questione.

3) Punti fatti tra le tre squadre in questione.

4) Differenza canestri generale (quindi con le altre squadre del girone e di quelle della prima fase)

5) Punti fatti in generale

LA SITUAZIONE ATTUALE

L’Italia, come è noto, ha perso contro la Repubblica Dominicana con lo score di 82-87 e sconfitto la Serbia 78-76, di conseguenza è a -3. Di conseguenza, i serbi ora sono -3 e i dominicani a +5. Se la Serbia dovesse battere la Repubblica Dominicana di 8 punti e quest’ultima non ne realizza più di 73, allora si dovrebbe andare a consultare il punto 4, ovvero la guardare la differenza canestri generale.

C’è però il rischio “Biscotto perfetto”: alla Serbia, con questo regolamento decisamente rivedibile, basterebbe battere la Repubblica Dominicana di soli 4 punti, chiudendo da prima del girone davanti proprio alla formazione citata ed eliminando nei fatti dai giochi gli azzurri. E’ chiaro che tutto questo ragionamento parte dal fatto che i domenicani battano Porto Rico alle 14.00.

Foto: Lapresse