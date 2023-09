Giro dell’Emilia 2023: Primoz Roglic implacabile sul San Luca, Pogacar battuto!

Oggi ha annunciato l’addio alla Jumbo-Visma in vista della prossima stagione, nel frattempo però Primoz Roglic continua a vincere. Trionfo numero tre dopo quelli del 2019 e 2021 sul San Luca per il fenomeno sloveno al Giro dell’Emilia: sprint devastante al quale il connazionale Tadej Pogacar non è riuscito a rispondere.

Otto corridori all’attacco nella prima fase di gara: Jacopo Mosca (Lidl Trek), Matteo Montefiori e Emanuele Ansaloni (Technipes #inEmiliaRomagna), Mattia Bais (Eolo Kometa), Alex Bogna (Alpecin), Christian Scaroni (Astana), Floris de Tier (Bingoal) e Marcel Camprubi (Q36.5).

Il gruppo, guidato dalla UAE Emirates, ha gestito la situazione andando a chiudere praticamente all’approccio della prima ascesa verso il San Luca. Dal plotone è partito al contrattacco Chris Harper (Team Jayco AlUla) che è rimasto in solitaria al comando per una tornata, prima di essere ripreso dall’accelerazione del gruppo sulla penultima scalata. Ritmo devastante di Adam Yates che ha distrutto il plotoncino dei migliori nel quale hanno resistito tutti i big.

Sull’ultima ascesa è arrivato il momento dello scatto di Tadej Pogacar (UAE Emirates), ma, a differenza delle attese, lo sloveno non ha fatto il vuoto e i rivali sono rimasti alla sua ruota. A lanciare a 300 metri dal traguardo lo sprint un eccezionale Primoz Roglic (Jumbo-Visma) che ha fatto da subito il vuoto e al quale il connazionale non è riuscito a rispondere. Trionfo per distacco per il vincitore del Giro, poi Pogacar e Simon Yates (Jayco AlUla). Ottava piazza per Giulio Ciccone (Lidl-Trek), migliore degli italiani.

Foto: Lapresse