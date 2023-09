Ordine d’arrivo Giro dell’Emilia 2023: Roglic vince sul San Luca, battuto Pogacar. Ciccone 8Â°

Primoz Roglic ha vinto il Giro dell’Emilia 2023. Il fuoriclasse sloveno è rimasto insieme a Tadej Pogacar e Richard Carapaz nel tratto più duro del San Luca, poi da dietro sono arrivati altri uomini e lui ha contrattaccato quando mancavano 300 metri piazzando una micidiale rasoiata. Il connazionale Tadej Pogacar non è riuscito a replicare prontamente e si è dovuto accontentare della seconda piazza davanti al britannico Adam Yates.

Richard Carapaz non è stato lesto nel momento in cui i due balcanici hanno alzato il ritmo e l’ecuadoriano si è fermato al settimo posto alle spalle dello spagnolo Enric Mas, del canadese Michael Woods e del russo Aleksandr Vlasov. Giulio Ciccone si è staccato sulle prime rampe dell’ultima ascesa al San Luca e ha chiuso in ottava posizione. Di seguito l’ordine d’arrivo del Giro dell’Emilia 2023.

ORDINE ARRIVO GIRO DELL’EMILIA 2023

1 ROGLIČ Primož Jumbo-Visma 200 125 –

2 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 150 85 –

3 YATES Simon Team Jayco AlUla 125 60 –

4 MAS Enric Movistar Team 100 50 –

5 WOODS Michael Israel – Premier Tech 85 45 –

6 VLASOV Aleksandr BORA – hansgrohe 70 40 –

7 CARAPAZ Richard EF Education-EasyPost 60 35 –

8 CICCONE Giulio Lidl – Trek 50 30 –

9YATES Adam UAE Team Emirates 40 26 –

10 BARGUIL Warren Team Arkéa Samsic 35 22 –

