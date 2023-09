Ciclismo, Primoz Roglic: “Il prossimo anno lascerÃ² la Jumbo-Visma”

Bombe di ciclomercato che si susseguono in questi giorni. Si parla tanto della fusione tra Soudal-QuickStep e Jumbo-Visma, che sicuramente porterà tanti strascichi sul destino di diversi corridori.

La prima ufficialità è arrivata stamattina alla partenza del Giro dell’Emilia: Primoz Roglic ha infatti annunciato che lascerà la compagine neerlandese a partire dal 2024.

Le sue parole a Cycling ProNet: “Posso confermare che lascerò la squadra, ma comunicheremo ulteriormente in merito solo dopo tutte le gare a cui gareggerò. Non vedo l’ora di correre di nuovo”.

Tante le compagini che si sono fatte avanti per il fenomeno sloveno, vincitore del Giro d’Italia, dalla Bahrain-Victorious alla Movistar, passando per la Lidl-Trek. Aspettiamo per conoscere quale sarà il suo futuro.

Foto: Lapresse