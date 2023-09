LIVE F1, GP Singapore 2023 in DIRETTA: due Ferrari davanti a fine giornata, Sainz precede Leclerc! Risultati e classifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.04 Ottima costanza sul ritmo per Alonso e Hamilton, ma anche Sainz non ha sfigurato. Red Bull più competitiva rispetto al time-attack, ma in linea con Mercedes e Aston Martin.

16.02 Simulazione di passo gara abbastanza difficile da interpretare, anche se Ferrari è sembrata decisamente più attaccabile rispetto al giro secco a causa di una complicata gestione delle gomme.

16.01 Di seguito la classifica definitiva della FP2:

1 Carlos SAINZ Ferrari1:32.120 4

2 Charles LECLERC Ferrari+0.018 5

3 George RUSSELL Mercedes+0.235 3

4 Fernando ALONSO Aston Martin+0.358 4

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.465 4

6 Lando NORRIS McLaren+0.591 4

7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.692 4

8 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.732 3

9 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.897 3

10 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.985 4

11 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.019 4

12 Liam LAWSON AlphaTauri+1.165 3

13 Esteban OCON Alpine+1.241 3

14 Lance STROLL Aston Martin+1.270 3

15 Oscar PIASTRI McLaren+1.341 4

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.357 4

17 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.455 5

18 Pierre GASLY Alpine+1.704 3

19 Logan SARGEANT Williams+2.207 5

20 Alexander ALBON Williams+3.438 1

16.00 BANDIERA A SCACCHI! Alonso non evidenzia problemi nella gestione delle gomme e gira in 1’38” basso, mentre crolla Leclerc in 1’39″3.

15.59 Si alzano nuovamente i tempi delle SF-23: 1’38″8 Sainz e 1’38″9 Leclerc.

15.58 Il primo run McLaren su gomme soft finisce qui, con Norris che monta le hard per gli ultimi giri.

15.57 Buona risposta Ferrari con Sainz in 1’38″3 e Leclerc in 1’38″4. Interessante il long-run di Hamilton, che gira ancora in 1’38″1.

15.55 Flessione Ferrari in questa fase con Leclerc che gira in 1’38″8, mentre gli avversari della Rossa si confermano sull’1’38” basso.

15.54 Russell, Alonso e Norris tornano a girare in 1’37” alto dopo aver rallentato nella tornata precedente. Hamilton è invece un martello sempre in 1’38” basso.

15.53 Primo vero giro lanciato di Verstappen con gomme medie in 1’38″2. Prosegue la progressione di Sainz in 1’38″0.

15.52 Stesso ritmo per Sainz e Hamilton in 1’38″2 e 1’38″1. Rallentano Alonso in 1’38″6 e Norris in 1’38″3.

15.50 Costanti Sainz e Hamilton in 1’38″5 e 1’38″4, ma attenzione ad Alonso in 1’37″8 con l’Aston Martin! 1’38″2 per Leclerc e Russell, 1’37″8 di Norris con le soft.

15.49 Interessante il giro d’attacco di Leclerc con gomme medie in 1’38″1, mentre anche Verstappen inizia il suo long-run con la mescola a banda gialla.

15.48 Secondo passaggio in 1’38″5 di Sainz, stesso tempo per Hamilton. 1’38″0 di Norris con le morbide.

15.47 Primo giro di long-run in 1’38″7 per Sainz, in attesa dei riscontri degli altri big.

15.46 È cominciata la simulazione di passo gara: Alonso, Mercedes e Ferrari su gomme medie, Norris sulle soft.

15.45 Perez si migliora leggermente e va davanti a Verstappen in settima posizione a 692 millesimi dalla Ferrari di Sainz.

15.44 Mentre quasi tutti i piloti sono fermi ai box dopo aver completato la simulazione di qualifica, Perez si rilancia con gomme soft per il secondo tentativo di time-attack.

15.42 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Carlos SAINZ Ferrari1:32.120 3

2 Charles LECLERC Ferrari+0.018 4

3 George RUSSELL Mercedes+0.235 2

4 Fernando ALONSO Aston Martin+0.358 2

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.465 3

6 Lando NORRIS McLaren+0.591 2

7 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.732 2

8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.841 3

9 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.897 2

10 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.985 2

11 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.042 3

12 Liam LAWSON AlphaTauri+1.165 2

13 Esteban OCON Alpine+1.241 2

14 Lance STROLL Aston Martin+1.270 2

15 Oscar PIASTRI McLaren+1.341 2

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.357 3

17 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.455 3

18 Pierre GASLY Alpine+1.704 2

19 Logan SARGEANT Williams+2.207 3

20 Alexander ALBON Williams+3.438 1

15.39 Bel giro di Russell, che diventa il primo inseguitore delle Ferrari in terza piazza con la Mercedes su gomme soft a 235 millesimi dalla vetta.

15.38 I piloti Ferrari si sono rilanciati per un terzo tentativo, non riuscendo però a migliorare. Entrambi rientrano ai box in attesa della simulazione di passo gara.

15.36 Perez completa il suo primo time-attack con gomme morbide e si porta alle spalle del compagno di squadra Verstappen, in ottava piazza a 841 millesimi da Sainz.

15.35 Molto bene Alonso, che tira giù due decimi e balza in terza posizione a 358 millesimi dal leader. Si migliora anche Norris, 5° con la McLaren a quasi sei decimi.

15.33 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Carlos SAINZ Ferrari1:32.120 3

2 Charles LECLERC Ferrari+0.018 4

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.465 3

4 Fernando ALONSO Aston Martin+0.584 2

5 George RUSSELL Mercedes+0.674 2

6 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.732 2

7 Lando NORRIS McLaren+0.770 2

8 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.897 2

9 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.114 2

10 Liam LAWSON AlphaTauri+1.165 2

11 Esteban OCON Alpine+1.241 2

12 Lance STROLL Aston Martin+1.270 2

13 Oscar PIASTRI McLaren+1.341 2

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.363 2

15 Pierre GASLY Alpine+1.704 2

16 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.730 2

17 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.167 2

18 Logan SARGEANT Williams+2.207 3

19 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+2.733 3

20 Alexander ALBON Williams+3.438 1

15.31 Niente da fare anche per Russell e Verstappen, rispettivamente quinto e sesto a 674 e 732 millesimi dal miglior tempo di Sainz dopo il primo giro veloce con gomme morbide.

15.29 Le Rosse conservano un margine importante di quattro decimi su Hamilton, mezzo secondo su Alonso e sette decimi su Norris a parità di mescola e di condizioni dopo il primo tentativo di time-attack con le soft.

15.28 Che sfida tra Sainz e Leclerc! Lo spagnolo si porta davanti al monegasco per soli 18 millesimi dopo il primo time-attack con gomme soft, fermando il cronometro in 1’32″120.

15.26 Si lanciano anche le Ferrari, oltre a Hamilton e alle Aston Martin.

15.25 Ci siamo, in pista i primi piloti con gomme soft per la simulazione di qualifica!

15.24 Red Bull sinora irriconoscibile, ma c’è ancora tutto il tempo per risolvere i problemi di set-up e tornare al vertice in attesa delle qualifiche. In ogni caso Verstappen non sembra avere il margine visto in altre piste.

15.22 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Charles LECLERC Ferrari1:32.974 2

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.239 1

3 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.509 1

4 Fernando ALONSO Aston Martin+0.815 1

5 George RUSSELL Mercedes+0.855 1

6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.876 1

7 Lewis HAMILTON Mercedes+1.087 2

8 Liam LAWSON AlphaTauri+1.132 1

9 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.227 1

10 Lando NORRIS McLaren+1.566 1

11 Lance STROLL Aston Martin+1.664 1

12 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.741 1

13 Pierre GASLY Alpine+1.759 1

14 Esteban OCON Alpine+1.826 1

15 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.879 2

16 Logan SARGEANT Williams+1.950 2

17 Oscar PIASTRI McLaren+1.978 1

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.054 1

19 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.176 1

20 Alexander ALBON Williams+2.584 1

15.19 Che giro di Leclerc!! Il monegasco si rilancia e completa finalmente un time-attack pulito, volando al comando in 1’32″974 con gomme medie usate. Sorpresa AlphaTauri con Tsunoda 3° a mezzo secondo dalla vetta.

15.17 Red Bull instabile in curva 13, Verstappen si salva ma perde tempo e decide di rientrare ai box.

15.15 Un errore per Leclerc alla staccata di curva 14 dopo aver firmato i suoi migliori parziali nei primi due settori. A breve l’ultimo tentativo di Verstappen con queste gomme medie.

15.14 Piloti che continuano a girare e a migliorare con lo stesso set di pneumatici. Sainz lima qualche centesimo e passa sul traguardo in 1’33″213, mentre Alonso passa Leclerc ed è secondo a 576 millesimi dal leader.

15.13 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Carlos SAINZ Ferrari1:33.303 1

2 Charles LECLERC Ferrari+0.491 1

3 Fernando ALONSO Aston Martin+0.661 1

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.725 1

5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.898 1

6 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.091 1

7 George RUSSELL Mercedes+1.219 1

8 Lando NORRIS McLaren+1.237 1

9 Lance STROLL Aston Martin+1.335 1

10 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.412 1

11 Lewis HAMILTON Mercedes+1.459 2

12 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.550 2

13 Logan SARGEANT Williams+1.621 2

14 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.725 1

15 Oscar PIASTRI McLaren+1.901 1

16 Pierre GASLY Alpine+1.923 1

17 Liam LAWSON AlphaTauri+2.213 1

18 Alexander ALBON Williams+2.255 1

19 Esteban OCON Alpine+2.279 1

20 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.601 1

15.11 Ferrari che si conferma nettamente al comando anche dopo il secondo giro veloce del primo run su gomme medie, con Sainz davanti a Leclerc di 491 millesimi. Solo 5° Verstappen a quasi 9 decimi dallo spagnolo.

15.09 Alonso batte un colpo e sale in terza piazza con l’Aston Martin a 6 decimi dal miglior tempo di Sainz, che nel frattempo ha stampato un fantastico 1’33″303.

15.08 Classifica destinata a cambiare giro dopo giro grazie ad un’evoluzione della pista davvero notevole. Tempi in netto miglioramento anche per la confidenza dei piloti, sempre più vicini al limite.

15.07 Da segnalare il decimo posto a 1″4 dalla vetta della McLaren di Lando Norris, il primo in classifica dei piloti con gomme hard.

15.06 Hamilton si inserisce in terza posizione tra Ferrari e Red Bull, con un gap di 612 millesimi dal tempo di Sainz.

15.05 Sainz subito molto veloce firmando il miglior crono provvisorio in 1’34″150 davanti a Leclerc e alle Red Bull di Verstappen e Perez.

15.02 Tutti in pista per i primi giri della sessione. Tra i big l’unico a scegliere la gomma dura è Norris, tutti gli altri optano per la mescola media.

15.00 SEMAFORO VERDE!!! Cominciano gli ultimi 60 minuti di prove libere del venerdì a Singapore per la F1.

14.56 Prime sensazioni non così incoraggianti infine per Aston Martin, che aveva davvero grandi aspettative in vista di questo weekend su un tracciato da alto carico aerodinamico. In FP1 Fernando Alonso non ha brillato, ma è ancora presto per trarre delle conclusioni.

14.53 Difficile da interpretare invece come di consueto il livello delle Mercedes, che dovrebbero comunque essere molto più vicine a Red Bull e Ferrari rispetto a Monza.

14.49 Grande curiosità anche in casa McLaren, che introduce il secondo grande pacchetto di aggiornamenti stagionale solo sulla macchina di Lando Norris. Segnali molto positivi in tal senso nella FP1, con il britannico subito velocissimo a differenza del compagno di squadra Piastri (in difficoltà con la MCL60 senza novità).

14.45 Red Bull meno dominante rispetto ad altre occasioni in FP1, su un tracciato che in passato ha spesso livellato i valori in campo regalando tanti colpi di scena. Verstappen resta comunque il favorito d’obbligo per pole position e vittoria, ma non potrà permettersi errori.

14.41 Ferrari ha stupito tutti nella prima sessione di libere, disputata però in condizioni molto diverse rispetto a quelle che i piloti troveranno in FP2 e soprattutto domani in qualifica. I turni più importanti del weekend si svolgeranno infatti in notturna con l’illuminazione artificiale, quindi con temperature più basse ed un asfalto sempre più gommato.

14.37 Ricordiamo infatti che il circuito di Singapore ha visto una modifica sostanziale nel T3, con la rimozione di quattro curve (due chicane in pratica) per far spazio ad un tratto rettilineo un po’ più lungo. La pista risulta dunque complessivamente più fluida e veloce, ma meno selettiva probabilmente a livello di guida.

14.33 La nuova configurazione del layout a Marina Bay ha velocizzato i tempi sul giro di circa 10″, facendo un confronto tra la FP1 di stamattina e quella dell’anno scorso.

14.29 Di seguito la classifica della FP1 a Singapore:

1 16 Charles Leclerc FERRARI 1:33.350 25

2 55 Carlos Sainz FERRARI 1:33.428 +0.078s 24

3 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:33.476 +0.126s 22

4 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:33.522 +0.172s 24

5 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:33.540 +0.190s 21

6 63 George Russell MERCEDES 1:33.695 +0.345s 25

7 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:33.725 +0.375s 22

8 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:33.974 +0.624s 28

9 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 1:34.042 +0.692s 25

10 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:34.066 +0.716s 24

11 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:34.568 +1.218s 25

12 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:34.639 +1.289s 23

13 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:34.657 +1.307s 19

14 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:34.802 +1.452s 25

15 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:34.887 +1.537s 23

16 40 Liam Lawson ALPHATAURI HONDA RBPT 1:34.894 +1.544s 27

17 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:34.985 +1.635s 22

18 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:35.456 +2.106s 25

19 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:35.474 +2.124s 22

20 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:35.778 +2.428s 24

14.25 Alle 15.00 team e piloti avranno a disposizione gli ultimi 60 minuti di attività in pista odierna per raccogliere dati importanti in vista di qualifiche e gara.

14.20 Buon pomeriggio amici di OA Sport e ben ritrovati per la diretta della seconda sessione di prove libere del GP di Singapore 2023, valido come quindicesimo round stagionale del Mondiale di F1.

RISULTATI E CLASSIFICA FP1

LA CRONACA DELLE FP1

12.34 Red Bull che non hanno fatto la differenza, mentre è apparsa in palla anche la McLaren, soprattutto con Lando Norris.

12.33 Buonissimi segnali da parte delle Ferrari sia sul passo gara, ma soprattutto sul giro secco. Singapore è stata una pista amica nelle scorse stagioni e potrebbe anche quest’anno portare a delle sorprese impreviste.

12.32 Questi i tempi della FP1:

1 Charles LECLERC Ferrari1:33.350 4

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.078 4

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.126 3

4 Lando NORRIS McLaren+0.172 4

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.190 5

6 George RUSSELL Mercedes+0.345 5

7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.375 3

8 Fernando ALONSO Aston Martin+0.624 4

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.692 3

10 Esteban OCON Alpine+0.716 3

11 Lance STROLL Aston Martin+1.218 4

12 Pierre GASLY Alpine+1.289 4

13 Alexander ALBON Williams+1.307 4

14 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.452 3

15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.537 3

16 Liam LAWSON AlphaTauri+1.544 3

17 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.635 3

18 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.106 3

19 Oscar PIASTRI McLaren+2.124 4

20 Logan SARGEANT Williams+2.428 4

12.31 BANDIERA A SCACCHI! Termina la prima sessione di prove libere a Singapore.

12.30 1’38″6 per entrambe le Ferrari, 1’39” per Verstappen.

12.28 1’42″9 per Sainz che ha trovato traffico in pista: perciò sale nettamente il tempo.

12.26 1’39″2 per Verstappen che è al quarto giro con la bianca.

12.25 Verstappen gira intorno all’1’39″4, Sainz fa 1’38″3 al primo giro con le hard.

12.23 Sainz rientra in pista montando gomma dura: in questi ultimi minuti probabilmente si soffermerà sul passo gara.

12.21 Leclerc fa ancora fucsia nel primo settore, poi alza il piede nel secondo, trovando tanto traffico.

12.20 Si rilancia ora Max Verstappen, mentre Perez rientra ai box.

12.18 Questi i tempi:

1 Charles LECLERC Ferrari 1:33.350 3

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.078 3

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.126 3

4 Lando NORRIS McLaren+0.172 3

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.190 4

6 George RUSSELL Mercedes+0.345 4

7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.375 2

8 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.692 2

9 Esteban OCON Alpine+0.716 2

10 Fernando ALONSO Aston Martin+0.889 4

11 Pierre GASLY Alpine+1.289 3

12 Lance STROLL Aston Martin+1.401 4

13 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.537 3

14 Liam LAWSON AlphaTauri+1.544 2

15 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.635 2

16 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.849 3

17 Alexander ALBON Williams+2.035 3

18 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.106 2

19 Oscar PIASTRI McLaren+2.124 3

20 Logan SARGEANT Williams+2.428 3

12.17 Sainz sale in seconda posizione! 78 millesimi di ritardo da Leclerc: in una pista in cui la qualifica è fondamentale, la Ferrari sta rispondendo presente.

12.15 Anche Hamilton gira con gomma soft, ma è quarto a 190 millesimi da Leclerc. Il giro del monegasco è stato di alto profilo.

12.14 Russell si migliora e si mette in quarta posizione, a tre decimi e mezzo da Leclerc.

12.13 Una Ferrari che è partita nettamente meglio rispetto a Zandvoort e Budapest, quando la Rossa fece tanta fatica.

12.11 Leclerc davanti! 1:33.350, 126 millesimi di vantaggio su Verstappen e 172 su Norris.

12.10 Una Red Bull che finora non sta facendo la differenza: adesso prova a rilanciarsi Max Verstappen.

12.08 Vola la McLaren! 1:33.522 per Lando Norris che si mette in testa con quattro decimi di margine su Sainz.

12.07 1:33.944 per Carlos Sainz che batte di oltre un decimo George Russell.

12.06 Sta girando ora Carlos Sainz che si è nettamente migliorato nel primo settore.

12.05 Lungo di Sainz in curva 1: lo spagnolo ha dovuto tagliare per rimanere in pista.

12.04 Macchine che stanno rallentando per un’iguana in pista e non si sposta.

12.03 Bandiera gialla nel secondo settore: probabilmente qualche pezzo che è volato da una macchina.

12.01 Leclerc e Sainz montano gomma soft ed entrano in pista: vediamo quale sarà il rendimento con questa mescola.

12.00 Buonissimi segnali anche oggi per Liam Lawson: il debuttante della AlphaTauri è dodicesimo a 1″560 da Norris.

11.59 Gasly è secondo a due decimi da Norris con gomma soft, mentre entra in pista anche Piastri con gomma rossa.

11.57 In pista rimangono solo le Aston Martin e Gasly: quest’ultimo è il primo a montare gomma soft.

11.55 Bel salto da parte di George Russell: secondo a 229 millesimi da Norris con gomma dura.

11.54 Leclerc si è inserito in seconda posizione diventando il migliore con gomma bianca.

11.53 Questi i tempi registrati finora:

1 Lando NORRIS McLaren 1:34.776 2

2 Charles LECLERC Ferrari+0.357 1

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.560 1

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.795 2

5 Carlos SAINZ Ferrari+0.817 1

6 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.005 1

7 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.006 1

8 George RUSSELL Mercedes+1.075 2

9 Esteban OCON Alpine+1.191 1

10 Pierre GASLY Alpine+1.422 1

11 Liam LAWSON AlphaTauri+1.560 1

12 Oscar PIASTRI McLaren+1.580 1

13 Alexander ALBON Williams+1.637 1

14 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.866 1

15 Fernando ALONSO Aston Martin+2.168 2

16 Logan SARGEANT Williams+2.208 1

17 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+2.212 1

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.313 1

19 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.672 1

20 Lance STROLL Aston Martin+3.311 2

11.51 Perez è il migliore con gomma dura: 560 millesimi dietro a Norris, in seconda posizione.

11.50 Strappo di Lando Norris! 1:34.776 con gomma media: il britannico si riprende la leadership.

11.49 Dopo qualche intervento sulla sua vettura, entra in pista per far registrare i suoi primi giri Lance Stroll.

11.48 Hamilton balza al comando con gomma dura: 1:35.571, 22 millesimi più veloce di Sainz e 112 rispetto a Leclerc.

11.46 Red Bull che occupano la quarta e la sesta posizione con Verstappen e Perez: ancora non hanno fatto la differenza come spesso accade.

11.45 Norris si inserisce in seconda posizione in mezzo alle due Ferrari: nove millesimi di ritardo nei confronti di Leclerc, sempre con gomma media.

11.44 Leclerc si mette davanti a Sainz! 1:35.683: senza dubbio un inizio confortante per le due Rosse.

11.43 Sainz si è appena migliorato con gomma dura: 1:35.718, 64 millesimi davanti a Norris con una mescola di differenza a sfavore del ferrarista.

11.42 Questi i giri fatti registrare finora:

1 Carlos SAINZ Ferrari 1:35.718 1

2 Lando NORRIS McLaren+0.064 2

3 Charles LECLERC Ferrari+0.650 1

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.668 1

5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.703 1

6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.120 1

7 Fernando ALONSO Aston Martin+1.226 1

8 George RUSSELL Mercedes+1.246 2

9 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.468 1

10 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.620 1

11.41 Ricordiamo che la pista è stata accorciata e resa molto più veloce (quasi 10 secondi al giro): completamente cambiato il layout di questo Gran Premio.

11.40 Leclerc si inserisce in terza posizione a quasi sei decimi da Lando Norris.

11.39 Si lamenta Max Verstappen nel team radio perché nel cambiare la macchina gli crea sovrasterzo e non riesce a controllarla come vorrebbe.

11.38 Norris si migliora ancora! 1:35.782, tre decimi e mezzo più veloce di Sainz, ma con differenza di una mescola.

11.36 Giro di Norris che è già interessante: 1:37.895 con gomma media. Verstappen, Leclerc e Sainz stanno girando con gomma dura, così come le due Mercedes.

11.35 Alonso che fu autore di una vittoria incredibile nel 2008: Piquet, suo compagno di squadra alla Renault, si schiantò volontariamente contro le barriere, causò l’ingresso della safety car e lo spagnolo rimontò dalla quindicesima alla prima posizione.

11.34 Primo giro veloce per Fernando Alonso: 1:40.337 per lo spagnolo che ha vinto due volte in carriera a Marina Bay.

11.32 Subito in pista le due Ferrari nel pomeriggio di Singapore: non avremo grosse indicazioni per gara e qualifiche, poiché queste saranno in notturna.

11.30 BANDIERA VERDE! Inizia la prima sessione di prove libere.

11.26 Ferrari che hanno fatto bene negli ultimi anni a Singapore, compresa la pole e il doppio podio dell’anno scorso. Sarebbe importante consolidarsi anche quest’anno.

11.22 Questa invece la classifica costruttori:

1 RED BULL RACING HONDA RBPT 583

2 MERCEDES 273

3 FERRARI 228

4 ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 217

5 MCLAREN MERCEDES 115

6 ALPINE RENAULT 73

7 WILLIAMS MERCEDES 21

8 HAAS FERRARI 11

9 ALFA ROMEO FERRARI 10

10 ALPHATAURI HONDA RBPT 3

11.18 Questa la classifica mondiale prima di questo fine settimana:

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA RBPT 364

2 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA RBPT 219

3 Fernando Alonso ESP ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 170

4 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 164

5 Carlos Sainz ESP FERRARI 117

6 Charles Leclerc MON FERRARI 111

7 George Russell GBR MERCEDES 109

8 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 79

9 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 47

10 Pierre Gasly FRA ALPINE RENAULT 37

11 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 36

12 Oscar Piastri AUS MCLAREN MERCEDES 36

13 Alexander Albon THA WILLIAMS MERCEDES 21

14 Nico Hulkenberg GER HAAS FERRARI 9

15 Valtteri Bottas FIN ALFA ROMEO FERRARI 6

16 Zhou Guanyu CHN ALFA ROMEO FERRARI 4

17 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA RBPT 3

18 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 2

19 Logan Sargeant USA WILLIAMS MERCEDES 0

20 Liam Lawson NZL ALPHATAURI HONDA RBPT 0

21 Nyck De Vries NED ALPHATAURI HONDA RBPT 0

22 Daniel Ricciardo AUS ALPHATAURI HONDA RBPT 0

11.14 Gli altri piloti in attività che hanno vinto su questo circuito sono Lewis Hamilton, che ha trionfato in 4 occasioni (2009, 2014, 2017, 2018), Fernando Alonso, impostosi nel 2008 e nel 2010 e di Sergio Perez, trionfatore nel 2022.

11.10 Il pilota più vincente a Singapore è Sebastian Vettel, capace di imporsi ben cinque volte. Il tedesco ha primeggiato nel 2011, 2012, 2013, 2015 e 2019. L’ex Ferrari e Red Bull, unico uomo in grado di trionfare per tre anni fila, ha conquistato proprio su questo tracciato quella che è rimasta l’ultima affermazione della sua carriera.

11.06 Proprio Sergio Perez in questo fine settimana festeggia i 250 Gran Premi in carriera. Il messicano quest’anno ha vinto solo a Gedda e a Baku, entrambi circuiti cittadini… Chissà che non possa ripetersi ancora.

11.02 A Singapore non ha mai vinto Verstappen: una delle poche gare che manca all’appello per il neerlandese è proprio quella cittadina asiatica. Lo scorso anno trionfò Sergio Perez davanti alle due Ferrari di Leclerc e Sainz.

10.58 Su 14 gare finora disputate, Max Verstappen ne ha vinte ben 12 di cui 10 consecutive: a Monza l’olandese ha superato la striscia di Sebastian Vettel che si era fermato a 9 successi di fila in una stessa stagione.

10.54 Dopo una settimana di pausa, il Mondiale riprende da Singapore. A Monza abbiamo visto probabilmente la migliore Ferrari della stagione in un circuito che premia l’aerodinamicità. Il contrario dovrebbe essere quello di Marina Bay: di conseguenza la Rossa potrebbe soffrire in questo contesto.

10.50 Buongiorno appassionati di motori e di sport, amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Singapore, valevole per il Mondiale di Formula 1 2023.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere del Gran Premio di Singapore, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2023. Il circus riparte dopo una settimana di pausa dall’Asia.

Max Verstappen proverà ad aggiornare ancora il libro dei record: l’olandese ha vinto la decima gara consecutiva a Monza, andando a firmare la striscia di successi più lunga della storia della Formula 1. Il pilota Red Bull è sempre più vicino alla conquista del terzo titolo iridato consecutivo in una stagione in cui non sta sbagliando niente: un feeling fantastico con la macchina e una fiducia in sé stesso straordinaria. Proverà a mettergli il bastone tra le ruote il compagno di scuderia Sergio Perez che vuole festeggiare al meglio i 250 GP in carriera.

Per la Ferrari sulla carta sarà un weekend di sofferenza. A Monza sono arrivati ottimi segnali su un circuito che premiava l’efficienza aerodinamica, mentre il tracciato cittadino di Marina Bay sarà ad alto carico aerodinamico, come quello di Zandvoort e di Budapest, nei quali la Rossa ha incontrato tante difficoltà. Carlos Sainz è in buona forma e proverà a giocarsi le sue chance. Vedremo quali saranno le gerarchie tra le altre scuderie: per il podio saranno in lizza Mercedes, McLaren e Aston Martin.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere del Gran Premio di Singapore, sedicesimo round del Mondiale di Formula 1 2023. Si parte alle 11.30 con le FP1, mentre le FP2 saranno in programma alle 15.00. Buon divertimento.

