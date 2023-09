F1, exploit Ferrari in FP1 a Singapore! Leclerc e Sainz davanti alla Red Bull di Verstappen

Si apre con una piacevole sorpresa per la Ferrari il weekend di Marina Bay, con Charles Leclerc e Carlos Sainz davanti a tutti al termine della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Singapore 2023, valido come quindicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Una doppietta inattesa per la Scuderia di Maranello su un circuito cittadino da alto carico aerodinamico, seppur con un layout rinnovato e meno tortuoso.

Il monegasco della Rossa ha firmato il miglior tempo assoluto nella simulazione di qualifica con gomme soft in 1’33″350 senza trovare un giro perfetto, rifilando comunque 78 millesimi al compagno di squadra Carlos Sainz e dimostrando un potenziale notevole in condizioni di poco grip (le qualifiche si disputeranno però in notturna).

Alle spalle delle SF-23 si è inserito il leader del campionato Max Verstappen, 3° a 126 millesimi dalla vetta con la Red Bull davanti alla convincente McLaren di Lando Norris (l’unico pilota del team di Woking che può usufruire del nuovo pacchetto di aggiornamenti), 4° a 172 millesimi. Buoni riscontri in attesa di una FP2 sicuramente più indicativa per Mercedes, con Lewis Hamilton 5° e George Russell 6° a 190 e 345 millesimi dalla testa.

Solo settimo il messicano Sergio Perez con l’altra Red Bull a 375 millesimi dalla miglior prestazione del turno, pur senza sfigurare nei confronti del teammate Verstappen. Approccio al di sotto delle aspettative per Aston Martin, con Fernando Alonso 8° a sei decimi da Leclerc, mentre completano la top10 l’AlphaTauri di Yuki Tsunoda e l’Alpine di Esteban Ocon.

CLASSIFICA FP1 GP SINGAPORE 2023

1 Charles LECLERC Ferrari1:33.350 4

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.078 4

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.126 3

4 Lando NORRIS McLaren+0.172 4

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.190 5

6 George RUSSELL Mercedes+0.345 5

7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.375 3

8 Fernando ALONSO Aston Martin+0.624 4

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.692 3

10 Esteban OCON Alpine+0.716 3

11 Lance STROLL Aston Martin+1.218 4

12 Pierre GASLY Alpine+1.289 4

13 Alexander ALBON Williams+1.307 4

14 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.452 3

15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.537 3

16 Liam LAWSON AlphaTauri+1.544 3

17 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.635 3

18 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.106 3

19 Oscar PIASTRI McLaren+2.124 4

20 Logan SARGEANT Williams+2.428 4

Foto: Lapresse