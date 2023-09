Italia-Svezia oggi in tv calcio femminile: orario, su che canale vederla, programma, probabili formazioni

Oggi, martedì 26 settembre, si giocherà allo Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, il match valido per la seconda giornata della Nations League di calcio femminile tra Italia e Svezia: nel primo turno le azzurre hanno vinto in Svizzera, mentre la Svezia è stata sconfitta in casa dalla Spagna.

Nell’Italia è in dubbio Elisa Bartoli, che ha subito proprio in Svizzera la frattura composta dell’osso nasale e potrebbe essere sostituita da Valentina Bergamaschi, mentre nella Svezia mancheranno invece le infortunate Blomqvist e Rolfo e la squalificata Ilestedt.

La sfida della seconda giornata di Nations League si giocherà alle ore 17.45: la diretta tv di Italia-Svezia sarà fruibile su Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di Rai Play, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento.

CALENDARIO ITALIA-SVEZIA CALCIO FEMMINILE OGGI

Martedì 26 settembre

17.45 Italia-Svezia (Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro) – Rai 2 HD, Rai Play

PROGRAMMA ITALIA-SVEZIA CALCIO FEMMINILE OGGI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-SVEZIA CALCIO FEMMINILE OGGI

Italia (4-3-3): Giuliani; Bergamaschi, Lenzini, Linari, Di Guglielmo; Caruso, Giugliano, Galli; Cantore, Piemonte, Giacinti.

Svezia (4-2-3-1): Musovic; Bjorn, Sembrant, Eriksson, Andersson; Rubensson, Angeldahl; Rytting Kaneryd, Asllani, Hurtig; Blackstenius.

Foto: LaPresse