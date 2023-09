LIVE Italia-Svezia, Nations League calcio femminile in DIRETTA: azzurre per la rivincita dei Mondiali

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Svezia, secondo incontro della fase a gironi della Uefa Nations League di calcio femminile. Dopo l’esordio vittorioso contro la Svizzera per 1-0, l’Italia di Soncin torna in campo per la seconda giornata del Gruppo 4. Le avversarie saranno le temibilissimi svedesi, terze classificate ai Mondiali.

La formazione azzurra va alla ricerca del riscatto, dopo la pesante eliminazione subita nella fase a gironi degli ultimi Mondiali. Da quella partita, terminata 5-0 per le svedesi, non sono trascorsi neppure 2 mesi eppure in casa Italia sono cambiate molte cose. A causa della cocente eliminazione al primo turno della competizione iridata, è cambiato il CT: le azzurre non sono più guidate da Milena Bertolini, bensì da Andrea Soncin.L’allenatore lombardo ha esordito sulla panchina azzurra con la vittoria contro la Svizzera per 1-0, grazie al gol di Caruso.

Il cammino della Svezia in questa Nations League è iniziata con una sconfitta contro la Spagna. La squadra di Gerhardsson non è riuscita a riscattare la sconfitta rimediata in semifinale ai Mondiali, arrendendosi alle campionesse del mondo per 3-2.

L’arbitro dell’incontro sarà la macedone Ivana Projkovska. Il calcio d’inizio sarà alle 17.45 allo Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. La partita sarà visibile su Rai 2, mentre la copertura streaming dell’evento è affidata a Rai Play. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Svezia, incontro della Nations League di calcio femminile, a partire dalle 17.45, con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!

PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (4-3-3): Giuliani, Linari, Bartoli, Lenzini, Di Guglielmo, Caruso, Giugliano, Galli, Cantore, Piemonte, Giacinti. CT: A. Soncin.

SVEZIA (4-2-3-1): Musovic, Bjorn, Sembrant, Eriksson, Andersson, Rubensson, Angeldahl, Rytting, Asllani, Hurtig, Blackstenius. CT: P. Gerhardsson.

Foto: LaPresse