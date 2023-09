Ciclismo, tutti i convocati dell’Italia per gli Europei 2023: categorie Elite, U23 e juniores

La lunga stagione del ciclismo ancora non è finita. Dopo che la Vuelta a España ha emesso i propri verdetti, c’è un’altra manifestazione che merita la propria attenzione. Ci si riferisce agli Europei su strada, che si terranno nei Paesi Bassi, a Drenthe, dal 20 al 24 settembre. Saranno cinque giorni particolarmente intensi con oltre 850 partecipanti provenienti da 40 nazioni; 14 i titoli in palio.

Su un percorso non troppo impegnativo, dove serviranno “pedali veloci”, Filippo Ganna sarà l’osservato speciale. Sarà lui a essere il capitano della squadra nella corsa in linea e per questo non disputerà la cronometro. Oltre a Ganna, vi saranno Matteo Trentin ed Elia Viviani a fare da registi e anche da battitori liberi nel caso. Un elenco annoverante anche Luca Mozzato, Andrea Pasqualon, Matteo Sobrero, Mattia Cattaneo ed Edoardo Affini, con Sobrero e Cattaneo che saranno al via anche della crono.

“È un gruppo composto da tanti elementi di esperienza, ognuno con un ruolo importante e ben definito, e correrà con l’intento di supportare i nostri due punti di riferimento, Filippo Ganna e Matteo Trentin. E’ con noi anche Elia Viviani, un grandissimo campione sia su pista che su strada e che sta vivendo una trasformazione particolare della sua carriera. La sua presenza è fondamentale: è un uomo squadra ed un grande regista. Per la squadra è un enorme valore aggiunto”, le parole del CT Daniele Bennati.

Sul versante femminile, spetterà a Elisa Balsamo tenere alto il tricolore su un percorso di 131,3 chilometri con arrivo al Col du VAM. Non presente in questa prova Elisa Longo Borghini, che sarà invece impegnata nella staffetta mixed.

CONVOCATI DELL’ITALIA AGLI EUROPEI 2023

UOMINI ELITE

Filippo Ganna – Ineos Grenadiers

Edoardo Affini – Team Jumbo-Visma

Matteo Trentin – UAE Team Emirates

Elia Viviani – Ineos Grenadiers

Luca Mozzato – Team Arkéa-Samsic

Andrea Pasqualon – Bahrain Victorious

Matteo Sobrero – Team Jayco AlUla

Mattia Cattaneo – Soudal Quick-Step

UOMINI UNDER23

Francesco Busatto – Circus-ReUz-Technord

Alessandro Romele – Team Colpack Ballan CSB

Alberto Bruttomesso – CTF

Davide De Pretto – Zalf Euromobil Fior

Andrea Debiasi – CTF

Giacomo Villa – Biesse – Carrera

Noviero Andrea Raccagni – Soudal-QuickStep Development

Marco Andreaus – CTF

Federico Iacomoni – Sias Rime Drali

Pietro Mattio – Jumbo-Visma

UOMINI JUNIORES

Luca Giaimi – Team Giorgi

Juan David Sierra – Ciclistica Biringhello ASD

Andrea Bessega – Borgo Molino – Vigna Fiorita

Andrea Montagner – Borgo Molino – Vigna Fiorita

Lorenzo Mottes – U.S. Montecorona

Mattia Negrente – Team Assali Stefen Makro Labellin

UOMINI ELITE A CRONOMETRO

Mattia Cattaneo – Soudal Quick-Step

Matteo Sobrero – Team Jayco AlUla

UOMINI UNDER23 A CRONOMETRO

Niccolò Galli – Arvedi Cycling Asd

Alessandro Romele – Team Colpack Ballan CSB

UOMINI JUNIORES A CRONOMETRO

Luca Giaimi – Team Giorgi

Andrea Montagner – Borgo Molino – Vigna Fiorita

Andrea Bessega – Borgo Molino – Vigna Fiorita

DONNE ELITE

Elisa Balsamo – Lidl-Treck

Silvia Zanardi – BePink

Ilaria Sanguineti – Lidl-Treck

Elena Cecchini – Team SD Worx

Barbara Guarischi – Team SD Worx

Soraya Paladin – Canyon-SRAM Racing

Sofia Bertizzolo – UAE Team ADQ

Silvia Persico – UAE Team ADQ

DONNE UNDER23

Eleonora Gasparrini – UAE Team ADQ

Gaia Realini – Lidl-Trek

Gaia Masetti – Soudal Quick-Step Cycling Team

Francesca Barale – Team DSM

Cristina Tonetti – Top Girls Fassa Bortolo

Valentina Basilico – BePink

DONNE JUNIORES

Marta Pavesi – Valcar Travel & Service

Federica Venturelli – Valcar Travel & Service

Eleonora La Bella – BFT Burzoni VO2 Team Pink

Alice Bulegato – Breganze Millenium

Vittoria Grassi – BFT Burzoni VO2 Team Pink

Silvia Milesi – Isolmant Premac Vittoria

DONNE ELITE CRONOMETRO

Vittoria Guazzini – FDJ Suez Futuroscope

Alessia Vigilia – Top Girls Fassa Bortolo

DONNE UNDER23 CRONOMETRO

Carlotta Cipressi – Asd Vo2 Team Pink

Gaia Masetti – Soudal Quick-Step

DONNE JUNIORES CRONOMETRO

Federica Venturelli – Valcar Travel & Service

Alice Toniolli – Breganze Millenium

Eleonora La Bella – BFT Burzoni VO2 Pink

MIXED TEAM RELAY – ELITE

Vittoria Guazzini – FDJ Suez Futuroscope

Elisa Longo Borghini – Lidl-Trek

Elena Cecchini – Team SD Worx

Mattia Cattaneo – Soudal Quick-Step

Matteo Sobrero – Team Jayco AlUla

Edoardo Affini – Team Jumbo-Visma

MIXED TEAM RELAY – JUNIORES

Federica Venturelli – Valcar Travel & Service

Alice Toniolli – Breganze Millenium

Eleonora La Bella – BFT Burzoni VO2 Pink

Luca Giaimi – Team Giorgi

Andrea Montagner – Borgo Molino – Vigna Fiorita

Andrea Bessega – Borgo Molino – Vigna Fiorita

Foto: LaPresse