Ciclismo, la Lidl-Trek vuole attaccare la Jumbo-Visma. Guercilena: “Interessati a Roglic”

La stagione ciclistica dei Grandi Giri si è conclusa con una certezza: la Jumbo-Visma è la squadra più forte di tutte. Il successo di Sepp Kuss alla Vuelta a España ne è l’esempio lampante: un podio monopolizzato dai calabroni, con due dei tre ciclisti più forti in circolazione sulle corse di tre settimane, Jonas Vingegaard e Primoz Roglic, che si sono permessi di fare da gregari al loro fidato scudiero, fondamentale per i loro successi al Giro d’Italia e al Tour de France. Non era mai accaduto che una squadra vincesse tutte e tre le corse più importanti nella stessa annata. Ma c’è chi vuole spodestare gli olandesi: tra di loro, la Lidl-Trek.

La squadra statunitense ambisce ad arrivare in vetta alle classifiche UCI il prima possibile. L’ingresso come sponsor principale della catena di supermercati Lidl è una dichiarazione d’intenti bella grossa, e ne è consapevole anche il General Manager Luca Guercilena, molto attivo sul mercato acquisendo tra gli altri Tao Geoghegan Hart, in uscita dalla Ineos-Grenadiers: un ciclista già capace di vincere un Giro d’Italia, seppur assai particolare come quello del 2020, e che senza quella rovinosa caduta nell’undicesima tappa della Corsa Rosa di questa stagione avrebbe potuto dire la sua per il podio.

Guercilena rivela in un’intervista a Marca le intenzioni del loro main sponsor: “Ci chiedono di essere la squadra numero 1 della classifica UCI e di vincere i Grandi Giri. Non sarà facile, saranno le nuove sfide“. Sul mercato abbastanza scoppiettante, il GM non nega che ci si possa ancora muovere: “Abbiamo ancora due posti liberi, vedremo quali saranno le opportunità a disposizione ma siamo contenti di quanto abbiamo fatto. Sappiamo che ci sono 6 fenomeni mondiali, ma hanno tutti dei contratti e difficilmente verranno liberati. Ma se uno volesse andare via per sua decisione, saremmo lì ad analizzare la situazione“.

Il pensiero va subito a Primoz Roglic, che nelle ultime tappe della Vuelta è sembrato il più infastidito di come si è evoluta la corsa spagnola. Lo sloveno sapeva di poter puntare al successo ed è anche consapevole di come, con una presenza ingombrante in squadra come quella di Vingegaard, sarà quantomeno improbabile andare all’attacco del Tour de France, unico Grand Tour assente nel suo palmares. E Guercilena offre un ‘assist’ niente male: “Siamo interessati a lui, i grandi corridori sono sempre interessanti. Quando sarà sul mercato vedremo che cosa si potrà fare“. Il vincitore del Giro d’Italia ha ancora un contratto in essere con la Jumbo-Visma e non sembra interessato per cambiare aria, ma se volesse provare un ultimo attacco al Tour forse avrebbe bisogno di cambiare aria. E in casa Lidl-Trek la porta è aperta, se non spalancata.

Foto: LaPresse