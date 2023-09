Ciclismo, Europei 2023: i convocati dell’Italia per le cronometro a Drenthe. Cattaneo e Guazzini i riferimenti

Il conto alla rovescia sta per scadere e dal 20 al 24 settembre gli Europei di ciclismo su strada si prenderanno la scena. In una stagione lunghissima gli atleti dovranno affrontare anche questa rassegna continentale, in programma a Drenthe (Paesi Bassi).

Sono state diramate le convocazioni delle Nazionali italiane che prenderanno parte all’evento. Importanti decisioni sono state prese per la cronometro, visto che Filippo Ganna punterà le proprie fiches sulla corsa in linea e non su quella contro il tempo. Vi saranno poi assenze importanti, come il campione del mondo a cronometro Lorenzo Milesi e del campione italiano Bryan Olivo, che non saranno al via della categoria Under23.

“Purtroppo ho dovuto tenere conto di alcune defezioni, come quella del campione del mondo Lorenzo Milesi, ancora alle prese con l’infortunio rimediato in una caduta alla Vuelta, o quella del campione italiano Under 23 Bryan Olivo, costretto a dare forfait per problemi di salute. Posso comunque contare su alternative più che valide e le nostre aspettative sono molto alte. A correre nell’individuale saranno Mattia Cattaneo e Matteo Sobrero. Assieme a loro nella staffetta mista correrà Edoardo Affini, mentre il terzetto femminile Elite sarà composto da Vittoria Guazzini, Elisa Longo Borghini ed Elena Cecchini. Grandi aspettative per la prova di gruppo juniores, nella quale cercheremo di confermare il titolo continentale conquistato lo scorso anno ad Anadia: la novità di quest’anno è il numero di atleti al via, 6 per ogni Nazione a fronte dei 4 dell’edizione precedente. Il percorso sulla carta non risulta complesso, soprattutto se paragonato a quello del Mondiale di Glasgow in cui abbiamo visto pochi rettilinei e tanto dislivello: sono fiducioso, sarà un grande Europeo”, le parole del CT del settore, Marco Velo (Fonte: Federciclismo).

Per questo, nella categoria Elite, vi saranno tra gli uomini Mattia Cattaneo e Matteo Sobrero, mentre tra le donne fari puntati su Vittoria Guazzini e Alessia Vigilia. Non resta che attendere il responso del cronometro.

CONVOCATI DELL’ITALIA NELLE PROVE A CRONOMETRO

JUNIORES

Luca Giaimi – Team Giorgi

Andrea Montagner – Borgo Molino – Vigna Fiorita

Andrea Bessega – Borgo Molino – Vigna Fiorita

Federica Venturelli – Valcar Travel & Service

Alice Toniolli – Breganze Millenium

Eleonora La Bella – BFT Burzoni VO2 Pink

UNDER23

Niccolò Galli – Arvedi Cycling Asd

Alessandro Romele – Team Colpack Ballan CSB

Carlotta Cipressi – Asd Vo2 Team Pink

Gaia Masetti – Soudal Quick-Step

ELITE

Mattia Cattaneo – Soudal Quick-Step

Matteo Sobrero – Team Jayco AlUla

Vittoria Guazzini – FDJ Suez Futuroscope

Alessia Vigilia – Top Girls Fassa Bortolo

MIXED TEAM RELAY – ELITE

Vittoria Guazzini – FDJ Suez Futuroscope

Elisa Longo Borghini – Lidl-Trek

Elena Cecchini – Team SD Worx

Mattia Cattaneo – Soudal Quick-Step

Matteo Sobrero – Team Jayco AlUla

Edoardo Affini – Team Jumbo-Visma

MIXED TEAM RELAY – JUNIORES

Federica Venturelli – Valcar Travel & Service

Alice Toniolli – Breganze Millenium

Eleonora La Bella – BFT Burzoni VO2 Pink

Luca Giaimi – Team Giorgi

Andrea Montagner – Borgo Molino – Vigna Fiorita

Andrea Bessega – Borgo Molino – Vigna Fiorita

