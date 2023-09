Adriatica Ionica Race 2023 cancellata! Cosa è successo e perché non si correrà

Una questione che ha dell’incredibile tiene banco nel mondo del ciclismo internazionale. La quinta edizione della Adriatica Ionica Race, prevista in partenza domani, è stata cancellata. La corsa organizzata da Moreno Argentin al via dall’Abruzzo, non si svolgerà quest’anno essenzialmente per motivi di sicurezza.

Questo il comunicato di Sportunion (società che organizza la corsa) di questa mattina: “Visto il provvedimento adottato dalla LEGA C.P. di mancata autorizzazione della gara Adriatica Ionica Race adottato ieri dalla Lega alla luce delle effettive condizioni riscontrate, nel ringraziare la Lega stessa per la disponibilità manifestata e tuttora confermata finalizzata a tutelare la manifestazione professionistica di cui trattasi e con essa il patrimonio ciclistico italiano, la Sportunion si impegna a risolvere entro le ore 16.00 di oggi Giovedì 21/09/23 le criticità evidenziate nella predetta delibera, così consentendo che l’ADRIATICA IONICA RACE 2023 abbia regolare svolgimento”.

Garanzie che non sono arrivate alla Lega Ciclismo Professionistico, che ha deciso così di comunicare all’UCI la cancellazione della corsa: “Con riferimento al comunicato stampa diffuso questa mattina dalla Asd Sportunion relativo alla gara Adriatica Ionica Race 2023, la Lega del Ciclismo Professionistico, preso atto che risultavano, e risultano, non assolti (come da impegni assunti dalla predetta Asd), nonostante le numerose proroghe continuamente accordate, tutti gli adempimenti regolamentari prescritti in materia di gare ciclistiche su strada e constatato il permanere della insussistenza delle necessarie e prioritarie condizioni di sicurezza, anche stradale e di viabilità, la Lega conferma definitivamente il provvedimento di non approvazione della manifestazione ciclistica prima indicata e la correlata comunicazione all’UCI per la cancellazione della medesima dal calendario internazionale“.

Sicuramente si tratta di una figuraccia per una corsa che era in ascesa negli ultimi anni e avrebbe visto in questo 2023 due squadre World Tour al via come Astana e Intermarché – Circus – Wanty. L’ultimo trionfatore resta così Filippo Zana, che lo scorso anno ha anticipato Natnael Tesfatsion in classifica generale.

Foto: Sprintcycling