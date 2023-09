Arnaldi-Alcaraz oggi in tv, US Open 2023: a che ora inizia, ordine di gioco, streaming

Oggi, lunedì 4 settembre, Matteo Arnaldi sarà tra i protagonisti degli ottavi di finale degli US Open 2023. Il ligure sarà chiamato al match dei match, opposto al n.1 del mondo Carlos Alcaraz sul Centrale di New York. All’Arthur Ashe Stadium, il nostro portacolori cercherà di godersi quest’opportunità e di esprimere il proprio miglior tennis al cospetto di chi ha conquistato questo Slam l’anno scorso.

Arnaldi è reduce dal brillante successo contro il britannico Cameron Norrie (n.16 del ranking). Matteo ha dominato la sfida, mettendo tanta energia e trovando anche delle soluzioni particolarmente ricercate nel corso degli scambi. Una vittoria pienamente meritata e la prima qualificazione in un ottavo di un Major in carriera.

Dall’altro lato del campo, Alcaraz dovrà dar seguito a quanto ha già fatto nel corso del 2023, avendo vinto tantissimi match e conquistato il titolo a Wimbledon, contro Novak Djokovic. Per il raggiungimento dell’atto conclusivo nell Grande Mela, questa sfida è un passaggio obbligato.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Arnaldi-Alcaraz, ottavo di finale degli US Open 2023. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Supertennis; in diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a New York sono sei ore indietro rispetto a noi).

ARNALDI-ALCARAZ US OPEN 2023 OGGI

Lunedì 4 settembre

ARTHUR ASHE STADIUM (Ore 18:00, sessione diurna)

Keys (USA) [17]-Pegula (USA) [3] – Ottavi donne

Alcaraz (ESP) [1]-Arnaldi (ITA) – Ottavi uomini

Ore 1:00 martedì 5 settembre (sessione serale)

Kasatkina [13]-Sabalenka [2] – Ottavi donne

Zverev (GER) [12]-Sinner (ITA) [6] – Ottavi uomini

PROGRAMMA ARNALDI-ALCARAZ: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; SuperTenniX per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse