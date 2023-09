Quando gioca l’Italia le partite delle qualificazioni agli Europei 2024? Calendario, date, avversarie, programma, orari, tv e streaming

Con l’arrivo della prima settimana di settembre, come da tradizione, tornerà in campo la nazionale maggiore azzurra: impegni delicati per l’Italia, la cui qualificazione a Euro 2024 è ancora in piena discussione. La squadra di Luciano Spalletti dovrà affrontare il 9 settembre la Macedonia del Nord a Skopje alle 20.45, mentre tre giorni dopo, a San Siro, gli azzurri saranno di scena con l’Ucraina allo stesso orario.

L’ultimo match disputato con la squadra balcanica evoca, sportivamente parlando, la tragedia di Palermo del 24 marzo 2022, quando l’Italia fu eliminata dai playoff per l’accesso alla Coppa del Mondo in Qatar dalla rete di Aleksandar Trajkovski. Per gli azzurri il match di questo sabato, oltre a mettere chiaramente tre punti importanti in palio per la classifica, darà modo di poter rivendicare, seppur in minima parte, la disfatta di diciotto mesi fa.

L’Ucraina, invece, è la rivale diretta della selezione del Bel Paese per la qualificazione diretta alla fase finale: non considerando l’Inghilterra, già a 12 punti in classifica, la squadra di Serhij Rebrov occupa al momento la seconda posizione del girone C con 6 punti – conquistati in tre partite – mentre l’Italia si trova a 3 lunghezze di ritardo, avendo però disputato un match in meno rispetto ai gialloblu.

Di seguito il programma e il calendario completo delle partite di queste due settimane valevoli per le qualificazioni agli Europei del 2024 in Germania: entrambe le sfide saranno visibili in tv su Rai 1, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play.

CALENDARIO ITALIA QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024 (SETTEMBRE 2023)

Sabato 9 settembre

Ore 20.45 Macedonia del Nord-Italia – Diretta tv su Rai 1, Diretta streaming su Rai Play, Diretta Live testuale su OA Sport

Martedì 12 settembre

Ore 20.45 Italia-Ucraina – Diretta tv su Rai 1, diretta streaming su Rai Play, Diretta Live testuale su OA Sport

PROGRAMMA ITALIA QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Rai 1.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.

