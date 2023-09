Sinner-Zverev oggi in tv, US Open 2023: a che ora inizia, ordine di gioco, streaming

Nella notte italiana di martedì 5 settembre Jannik Sinner scenderà sul campo dell’Arthur Ashe Stadium per giocare gli ottavi di finale degli US Open 2023 di tennis. L’avversario sarà il tedesco Alexander Zverev e si prospetta un match particolarmente impegnativo.

Sinner, reduce dal terzo turno contro lo svizzero Stan Wawrinka, ha messo in mostra grandi qualità caratteriali nel contrastare un’ottima versione del tennista elvetico. Tuttavia, sono emerse anche delle criticità, come la scarsa efficienza con la seconda di servizio e l’eccessivo numero di errori gratuiti. Aspetti che contro Zverev potrebbero avere un peso diverso.

Dovrà trovare solidità l’altoatesino per contrastare un giocatore in grande crescita, ricordando il suo bruttissimo infortunio a Parigi nella semifinale del Roland Garros dell’anno passato contro Rafael Nadal. Il teutonico si presenta, poi, con uno storico migliore, avendo sconfitto Sinner in tre match sui quattro disputati. Vedremo se Jannik saprà invertire la tendenza.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Zverev, ottavo di finale degli US Open 2023. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Supertennis; in diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a New York sono sei ore indietro rispetto a noi).

SINNER-ZVEREV US OPEN 2023 OGGI

Lunedì 4 settembre

ARTHUR ASHE STADIUM (Ore 18:00, sessione diurna)

Keys (USA) [17]-Pegula (USA) [3] – Ottavi donne

Alcaraz (ESP) [1]-Arnaldi (ITA) – Ottavi uomini

Ore 1:00 martedì 5 settembre (sessione serale)

Kasatkina [13]-Sabalenka [2] – Ottavi donne

Zverev (GER) [12]-Sinner (ITA) [6] – Ottavi uomini

PROGRAMMA SINNER-ZVEREV: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; SuperTenniX per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse