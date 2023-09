A che ora la MotoGP oggi su TV8? Orario gara in chiaro GP Catalogna, programma, streaming

Siamo giunti alla domenica del Gran Premio di Catalogna, undicesimo appuntamento del Motomondiale 2023. Sul tracciato del Montmelò andrà in scena una giornata di estrema importanza per i tre campionati, con 25 punti in palio che potrebbero andare a indirizzare ulteriormente la situazione di classifica.

LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.45 E ALLE 14.00

Dopo il turno mattutino del warm-up della classe regina si inizierà a fare davvero sul serio con la Moto3 che, alle ore 11.00, vedrà Ortolà in pole position, davanti a Oncu e Kelso, quarto Masià, davanti a Bertelle e Suzuki. Holgado non è andato oltre l’11a posizione alle spalle di Rossi e davanti ad Alonso. Alle ore 12.15 toccherà alla Moto2 che vedrà scattare davanti a tutti Jake Dixon, davanti ad Aron Canet e Ai Ogura. Nono Pedro Acosta, mentre Tony Arbolino invece sarà costretto a partire dalla 20° casella.

Alle ore 14.00, infine, il piatto forte della MotoGP. Dalla prima casella dello schieramento prenderà il via Francesco Bagnaia, davanti a Aleix Espargarò e Miguel Oliveira. Alle sue spalle Maverick Vinales e le due Ducati del team Pramac, mentre Marco Bezzecchi non è andato oltre la 10a posizione. Ancora una volta indietro Yamaha e Honda.

Il GP di Catalogna sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Summer (201) che garantirà le sessioni tre gare. Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) saranno disponibili le tre gare in differita. In streaming si potrà seguire su NOW, SkyGO e tv8.it per la gara. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE di ogni turno o sessione per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Montmelò.

PROGRAMMA GP CATALOGNA 2023

Domenica 3 settembre

Ore 9.45, MotoGP, Warm Up

Ore 11.00, Moto3, GRAN PREMIO

Ore 12.15, Moto2, GRAN PREMIO

Ore 14.00, MotoGP, GRAN PREMIO

Differita gara Moto3 su TV8: ore 18.35

Differita gara Moto2 su TV8: ore 19.40

Differita gara MotoGP su TV8: ore 21.00

PROGRAMMA GP CATALOGNA 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Summer (201) per le gare di Moto2 e MotoGP

Diretta streaming: NOW, SkyGO e tv8.it per la gara

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: LiveMedia/Alvaro Sanchez/CordonPress