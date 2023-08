VIDEO MotoGP, GP Gran Bretagna 2023: highlights e sintesi prove libere. Ruggito Aprilia con Espargarò

Il ritorno in pista del Motomondiale non ha lesinato sorprese ed emozioni. Il venerdì del Gran Premio di Gran Bretagna, nono appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023, infatti, ha visto due turni molto intensi, con spunti a non finire e diverse prestazioni di altissimo livello. Sul tracciato di Silverstone abbiamo assistito al nuovo format del weekend, con la sola P2 che è valsa per qualificare già i primi 10 della classifica alla Q2 di domani.

Il miglior tempo lo ha messo a segno un Aleix Espargarò davvero straripante con la sua Aprilia con il tempo di 1:58.183 con 671 millesimi su Jorge Martin e 715 su Brad Binder. Quarta posizione per Maverick Vinales a 721, quinta per Johann Zarco a 760, mentre è sesto Francesco Bagnaia a 790. Nella top10 trovano comodamente posto anche Marco Bezzecchi settimo a 835, ottavo Jack Miller a 1.018, nono Luca Marini 1.063 mentre è decimo Alex Marquez a 1.115.

Fuori dai primi 10 le due Yamaha di Fabio Quartararo (11° a 1.242) e Franco Morbidelli (12° a 1.271), quindi 13° Marc Marquez a 1.272, mentre Enea Bastianini è 15° a 1.510. Out anche Fabio Di Giannantonio, 16° a 1.531, mentre è 18° Joan Mir a 2.174.

Andiamo, quindi, a vedere le immagini salienti del venerdì di Silverstone.

VIDEO: GLI HIGHLIGHTS DEL VENERDì DI SILVERSTONE





Foto: Valerio Origo