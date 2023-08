MotoGP, Aleix Espargarò spazza via tutti nelle prove a Silverstone. Bagnaia e Bezzecchi in Q2

Aleix Espargarò si inventa un giro sensazionale all’ultimo tentativo utile e firma il miglior tempo nel secondo turno di prove del venerdì per il Gran Premio di Gran Bretagna 2023, nono round stagionale del Mondiale MotoGP. Con il nuovo format, questa sessione prende il posto della P2 e diventa una sorta di pre-qualifica, promuovendo i migliori 10 direttamente in Q2.

Il catalano dell’Aprilia ha spazzato via la concorrenza sul giro secco a Silverstone, fermando il cronometro in 1’58″183 ed infliggendo distacchi abissali al resto della griglia. Aleix ha rifilato addirittura 671 millesimi ad uno specialista del time-attack come Jorge Martin, secondo classificato con la Ducati Pramac subito davanti alla KTM di un convincente Brad Binder.

Casa di Noale in grande spolvero anche con il quarto posto di Maverick Viñales, mentre completano il quadro della top10 (e di conseguenza dei piloti già ammessi in Q2) la KTM di Jack Miller (8°) e le Ducati di Johann Zarco (5°), Francesco Bagnaia (6°), Marco Bezzecchi (7°), Luca Marini (9°) e Alex Marquez (10°). Da segnalare la brutta caduta del Bez negli ultimi minuti in curva 7, dopo un violento high side.

Delusione per le case giapponesi, con Yamaha appena fuori dal Q2 con Fabio Quartararo 11° e Franco Morbidelli 12°, mentre Honda piazza Marc Marquez 13° e le altre moto dalla 18ma posizione in poi. Ancora in difficoltà gli italiani Enea Bastianini 15° e Fabio Di Giannantonio 16°.

CLASSIFICA PROVE GP GRAN BRETAGNA MOTOGP 2023

1 Aleix ESPARGARO 41 1:58.183 19 / 19 1:58.183 0.000 0.000 Aprilia Racing Aprilia 2 Jorge MARTIN 89 1:58.854 20 / 21 2:05.170 0.671 0.671 Prima Pramac Racing Ducati 3 Brad BINDER 33 1:58.898 19 / 20 1:59.823 0.044 0.715 Red Bull KTM Factory Racing KTM 4 Maverick VIÑALES 12 1:58.904 13 / 14 2:09.141 0.006 0.721 Aprilia Racing Aprilia 5 Johann ZARCO 5 1:58.943 17 / 18 2:25.929 0.039 0.760 Prima Pramac Racing Ducati 6 Francesco BAGNAIA 1 1:58.973 17 / 19 2:04.981 0.030 0.790 Ducati Lenovo Team Ducati 7 Marco BEZZECCHI 72 1:59.018 18 / 19 2:01.467 0.045 0.835 Mooney VR46 Racing Team Ducati 8 Jack MILLER 43 1:59.201 20 / 21 2:14.996 0.183 1.018 Red Bull KTM Factory Racing KTM 9 Luca MARINI 10 1:59.246 19 / 19 1:59.246 0.045 1.063 Mooney VR46 Racing Team Ducati 10 Alex MARQUEZ 73 1:59.298 21 / 21 1:59.298 0.032 0.444 Gresini Racing MotoGP™ Ducati 11 Fabio QUARTARARO 20 1:59.425 21 / 21 1:59.425 0.127 1.242 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha 12 Franco MORBIDELLI 21 1:59.454 20 / 20 1:59.454 0.029 1.271 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha 13 Marc MARQUEZ 93 1:59.455 19 / 20 2:16.836 0.001 1.272 Repsol Honda Team Honda 14 Miguel OLIVEIRA 88 1:59.665 21 / 21 1:59.665 0.210 1.482 CryptoDATA RNF MotoGP™ Team Aprilia 15 Enea BASTIANINI 23 1:59.693 20 / 21 2:11.281 0.028 1.510 Ducati Lenovo Team Ducati 16 Fabio DI GIANNANTONIO 49 1:59.714 20 / 21 2:16.400 0.021 1.531 Gresini Racing MotoGP™ Ducati 17 Raul FERNANDEZ 25 1:59.726 19 / 19 1:59.726 0.002 0.872 CryptoDATA RNF MotoGP™ Team Aprilia 18 Joan MIR 36 2:00.357 18 / 19 2:18.349 0.631 2.174 Repsol Honda Team Honda 19 Augusto FERNANDEZ 37 2:00.542 22 / 22 2:00.542 0.185 2.359 GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 20 Takaaki NAKAGAMI 30 2:00.623 19 / 20 2:08.767 0.081 2.440 LCR Honda Honda 21 Pol ESPARGARO 44 2:00.809 16 / 17 2:40.558 0.186 2.626 GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 22 Iker LECUONA 27 2:01.122 21 / 22 2:01.191 0.313 2.268 Repsol Honda Team Honda

Credit: MotoGP.com Press