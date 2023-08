MotoGP, GP Gran Bretagna 2023. Si ricomincia da dove ci si era lasciati, i valori non sono cambiati

Un siluro di colore nero è improvvisamente apparso in superficie a Silverstone, realizzando un giro clamoroso sull’asfalto inglese. Il grande protagonista del venerdì pomeriggio del Gran Premio di Gran Bretagna è Aleix Espargarò, capace di chiudere una tornata in 1’58”183, rifilando così 671 millesimi al secondo classificato, Jorge Martin! Un distacco enorme, se si pensa che tra il veterano catalano e il più giovane madrileno c’è più spazio di quello che intercorre tra Martinator e il tredicesimo!

Aprilia conferma di trovarsi a meraviglia sul tracciato di Silverstone, dove già aveva fatto molto bene nel 2021 e 2022. D’altronde Maverick Viñales si è attestato al 4° posto. La Casa di Noale avanza quindi la propria candidatura a un weekend da grande protagonista. Certo, superare la concorrenza di Ducati non sarà facile, nonostante oggi Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi abbiano vissuto qualche disavventura di troppo.

Pecco, apparso lavorare soprattutto in funzione gara, ha acciuffato la qualificazione al Q2 solo in extremis, complice anche il traffico della Desmosedici gemella di Bastianini. Bez, molto veloce, è invece stato vittima di un agghiacciante highside. Fortunatamente non sembrano esserci state conseguenze serie, ma i lividi domani si faranno sentire. Complessivamente sono sei le Ducati ammesse direttamente al turno decisivo di qualifica. Ai già citati Martin, Bagnaia e Bezzecchi vanno aggiunti Johann Zarco, Luca Marini e Alex Marquez.

Non mancano all’appello neppure le due Ktm di Brad Binder e Jack Miller, mentre viceversa le moto giapponesi sono ancora lontane. Fabio Quartararo e il perennemente acciaccato Marc Marquez, rispettivamente 11° e 13°, dovranno passare dal Q1, così come un Enea Bastianini ancora in difficoltà nonostante si sia ristabilito fisicamente.

Insomma, il leitmotiv del primo giorno successivo alla pausa estiva è che si ricomincia da dove ci si era lasciati, come se non fossero passate cinque settimane. Chi era forte è ancora forte. Chi annaspava continua ad annaspare. Si attendono riscontri nei prossimi giorni per capire se le carte potranno essere rimescolate, ma il trend è palese. Cionondimeno, non dimentichiamoci di come sia annunciata la pioggia…

Foto: Valerio Origo