US Open 2023, Tsitsipas eliminato dal n.128 Dominic Stricker!

Dopo oltre quattro ore di gioco ad alto livello, Dominic Stricker compie una grandissima impresa e batte in rimonta il n.7 del ranking mondiale Stefanos Tsitsipas al secondo turno degli US Open 2023. Il giovane talento svizzero, n.128 ATP, si è imposto in rimonta per 7-5 6-7 6-7 7-6 6-3 ottenendo il miglior risultato della carriera in uno Slam. Al terzo turno se la vedrà con uno tra il francese Bonzi e l’americano Eubanks.

Avvio di partita dominato dai servizi, con nessuna palla break concessa ed un solo game ai vantaggi (il settimo) fino al 5-4 in favore di Tsitsipas. A quel punto il greco si procura un set point, ma il giovane elvetico lo annulla e tiene la battuta, per poi sfruttare la prima opportunità di break e aggiudicarsi il set inaugurale per 7-5.

Grande equilibrio anche nella seconda frazione, con il n.7 al mondo che strappa il servizio a Stricker (3-1) per poi subire l’immediato contro break. Da quel momento in poi si procede ‘on serve’ fino al tiebreak: Tsitsipas perde il primo punto sulla sua battuta, poi infila un parziale di 7-1 e pareggia i conti con Stricker sull’1-1.

Copione praticamente identico nel terzo set, con il break di Tsitsipas e l’immediato contro break dello svizzero tra il terzo ed il quarto gioco. Stricker si procura altre due chance in risposta (una sul 3-2 ed una sul 6-5, che valeva quindi come set point), ma l’ellenico si salva e porta nuovamente la contesa al tiebreak. Il vincitore delle ATP Finals 2019 è più freddo nei punti decisivi e la spunta in volata per 7-5.

Il 21enne mancino, sotto due set a uno con tanti rimpianti, non si scompone e allunga subito sul 2-0 in avvio di quarto set strappando subito (a zero) il servizio al suo avversario. Tsitsipas però reagisce prontamente, trova il contro break nel quarto gioco e piazza la zampata apparentemente definitiva togliendo la battuta a Stricker nell’ottavo game. Spalle al muro, lo svizzero mette a segno infatti un nuovo contro break e risale da 3-5 a 5-5. Si va ancora al tiebreak, ma questa volta l’esito è diverso rispetto ai due precedenti e l’elvetico si impone per 8-6 portando il match al quinto set.

Stricker vola sulle ali dell’entusiasmo e mette sotto pressione il suo avversario, trovando il break al termine di un game fiume e portandosi avanti 3-0 nel quinto set. Tsitsipas ritrova solidità al servizio e si sblocca, non riuscendo però a procurarsi delle chance nei turni di risposta fino al nono game, in cui lo svizzero concede qualcosa servendo per il match ma recupera da 30-40 (e 0-30) e archivia la pratica per 6-3 al quinto.

