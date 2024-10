ATP Parigi-Bercy, buona la prima per Alcaraz, Tsitsipas e Shelton. Italiani tutti eliminati

Calato il sipario sulla giornata di incontri del Masters1000 di Parigi-Bercy. Zero soddisfazioni in casa Italia, vista le eliminazioni al primo turno di Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, dovendo fare i conti anche con il ritiro prima di giocare domani di Jannik Sinner a causa di un virus intestinale. In altre parole, il Bel Paese saluta l’ultimo 1000 dell’anno già nel primo turno ed era un riscontro che non si verificava dal 2019 proprio in questo torneo.

Musetti è stato eliminato dal tedesco Jan-Lennard Struff (n.42 del ranking) per 6-4 6-2. Una brutta prestazione del toscano, reduce dalla buona settimana a Vienna (Austria). Il teutonico se la vedrà contro il francese Arthur Fils (n.20 del mondo) nel secondo round, a segno con il punteggio di 7-6 (5) 6-4 contro il croato Marin Cilic (n.201 ATP). Niente da fare anche per Berrettini, battuto dall’australiano Alexei Popyrin (n.24 del mondo) per 7-5 7-6 (2). Rimpianti per il romano, specie per la gestione del secondo set, trovatosi avanti di un break e la possibilità di far sua la frazione con il servizio a disposizione. Nel secondo turno, l’aussie giocherà contro la testa di serie n.4, Daniil Medvedev. Battuta d’arresto anche per Matteo Arnaldi (n.38 del mondo) contro il danese Holger Rune (n.13 ATP), a segno per 6-4 6-4. Rune giocherà contro il kazako Alexander Bublik il secondo turno.

Pronostici rispettati nel caso di Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas e Ben Shelton. Lo spagnolo (n.2 del mondo), grande favorito del torneo per il ritiro di Sinner, ha sconfitto il cileno Nicolas Jarry (n.37 del ranking) per 7-5 6-1 e affronterà negli ottavi di finale il vincente della sfida tra il francese Ugo Humbert e l’americano Marcos Giron. Agevole anche la vittoria di Tsitsipas (n.11 del mondo), a segno contro l’altro cileno Alejandro Tabilo (n.22 ATP) per 6-3 6-4. Il greco negli ottavi di finale giocherà contro l’argentino Francisco Cerundolo. Il sudamericano (n.29 del mondo) ha piegato a sorpresa il russo Andrey Rublev (n.7 del ranking) per 7-6 (6) 7-6 (5). Sofferta la vittoria di Shelton (n.19 ATP) contro il francese Corentin Moutet (n.70 ATP): 6-3 6-7 (8) 6-3 lo score in favore dell’americano che giocherà contro il lucky loser Arthur Cazaux negli ottavi, in conseguenza del forfait di Sinner.

Inattese sono state le eliminazioni del polacco Hubert Hurkacz e del norvegese Casper Ruud. Il polacco (n.14 del ranking), lontanissimo dalla miglior condizione, ha alzato bandiera bianca al cospetto dell’americano Alex Michelsen (n.44 ATP), che nel secondo round giocherà contro il francese Arthur Rinderknech. Delusione di Ruud (n.8 ATP), arresosi all’australiano Jordan Thompson (n.28 del ranking) sullo score di 7-6 (3) 3- 6-4. L’aussie negli ottavi giocherà contro il vincente tra il belga Zizou Bergs e il francese Adrian Mannarino.

Sono arrivate anche le affermazioni di Alex de Minaur e di Jack Draper. L’australiano (n.10 del mondo) ha sconfitto piuttosto facilmente l’argentino Mariano Navone (n.45 ATP) per 7-5 6-1 e nel secondo round giocherà contro il serbo Miomir Kecmanovic. Draper (n.15 ATP), vincitore del torneo di Vienna, ha battuto il ceco Jiri Lehecka (n.30 del ranking) per 7-5 6-2 e sarà il prossimo avversario dell’americano Taylor Fritz (n.5 del seeding). In scia al successo nel torneo di Basilea, il transalpino Giovanni Mpetshi Pericard (n.31 ATP) ha sconfitto l’americano Frances Tiafoe (n.17 del mondo) per 6-7 (5) 7-6 (4) 6-3, realizzando la bellezza di 28 ace, a fronte anche di 13 doppi falli, e giocherà contro il russo Karen Khachanov.