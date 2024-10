Stefanos Tsitsipas insegue la rimonta disperata per le ATP Finals: missione ancora possibile a Parigi-Bercy

Al di là dei primi 5 tennisti della Race ATP, già certi dell’approdo alle Finals, sono ancora in corsa per gli ultimi tre posti a disposizione otto atleti, ovvero tutti quelli racchiusi fino al 14° posto della graduatoria, ad eccezione dello statunitense Tommy Paul, eliminato a Parigi-Bercy e quindi escluso dall’ultimo atto stagionale.

Il serbo Novak Djokovic è ancora sesto a quota 3910, ed alle sue spalle gli altri due tennisti che al momento risulterebbero qualificati alle Finals, ovvero il norvegese Casper Ruud, settimo con 3855, ed il russo Andrey Rublev, ottavo a quota 3720, sono stati eliminati a Parigi-Bercy, ma allo stesso tempo entrambi risultano iscritti all’ATP 250 di Metz della prossima settimana.

Allo stesso modo risulta iscritto, ma all’ATP 250 di Belgrado, la prossima settimana l’australiano Alex de Minaur, al momento nono a quota 3645, il quale con un’altra vittoria in Francia scavalcherebbe Rublev. Alle sue spalle, risultano ancora in corsa il bulgaro Grigor Dimitrov, decimo con 3240, e l’ellenico Stefanos Tsitsipas, 11° a quota 3165.

Il primo andrebbe a quota 4140 vincendo a Bercy, mentre il secondo si porterebbe a 3965. Ridotte al lumicino, invece, le speranze per il danese Holger Rune, 13° con 2725, che andrebbe a 3625, e per il britannico Jack Draper, 14° con 2685, che si porterebbe a 3585.

Rune, però, giocherà anch’egli a Metz come Rublev e Ruud. E’ possibile, quindi, che la corsa alle Finals non si esaurisca a Parigi-Bercy, e si potrebbe anche prefigurare l’ipotesi che vincere il Masters 1000 francese non porti alla qualificazione aritmetica per uno degli ultimi tennisti citati, essendo in palio 250 punti a ridosso delle Finals.

RACE ATP

1 Jannik Sinner ITA 10330

2 Carlos Alcaraz ESP 6810

3 Alexander Zverev GER 6415

4 Daniil Medvedev RUS 4830

5 Taylor Fritz USA 4300

6 Novak Djokovic SRB 3910

7 Casper Ruud NOR 3855

8 Andrey Rublev RUS 3720

9 Alex de Minaur AUS 3645

10 Grigor Dimitrov BUL 3240

11 Stefanos Tsitsipas GRE 3165

12 Tommy Paul USA 3145 (fuori dalla corsa alle Finals)

13 Holger Rune DEN 2725

14 Jack Draper GBR 2685