Sport in tv oggi (sabato 12 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 12 agosto ci aspetta una giornata ricca di sport. I Mondiali di ciclismo propongono la prova in linea riservata agli under 23 e le gare di cross country per la mountain bike. Si concludono i Mondiali di arrampicata sportiva e proseguono i Mondiali delle classi olimpiche di vela. Da non perdere gli ultimi quarti di finale dei Mondiali di calcio femminile.

Gli appassionati di tennis potranno divertirsi con le semifinali del Masters 1000 di Toronto (ci sarà Jannik Sinner nella notte), ci sarà spazio anche per il terzo giro dei tornei di golf della settimana. Da seguire gli Europei di completo per l’equitazione, ma anche alcuni match validi per il primo turno della Coppa Italia di calcio e svariate amichevoli. Attenzione agli Europei Under 23 di nuoto e a Italia-Francia, semifinale degli Europei Under 16 di basket.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 12 agosto, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 12 agosto

01.00 TENNIS – ATP Masters 1000 Toronto, quarti di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Sinner-Monfils (secondo match dalle ore 01.00)

01.00 TENNIS – WTA 1000 Montreal, quarti di finale (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, WTA Tv)

08.00 GOLF FEMMINILE – Women’s British Open, terzo giro (non è prevista diretta tv/streaming)

09.00 CALCIO FEMMINILE (Mondiali, quarti di finale) – Australia-Francia (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Fifa+)

09.30 CICLISMO INDOOR (Mondiali) – Coppie, qualificazioni (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

10.00 VELA – Mondiali classe olimpiche (diretta streaming sul canale YouTube di World Sailing)

10.30 NUOTO – Europei Under 23, batterie (diretta streaming su Len Tv)

10.40 TRIAL RUNNING – World Series (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+; diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 12.00)

11.00 FRECCETTE – New South Wales Darts Masters: quarti, semifinali e finale (diretta streaming su DAZN)

11.00 EQUITAZIONE (Europei completo) – Cross-country (diretta streaming su Fei Tv, ClipMyHorse Tv)

11.15 CICLISMO TRIALS (Mondiali) – Gara juniores maschile (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

12.30 CICLISMO SU STRADA (Mondiali) – Gara in linea Under 23 maschile (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 14.00; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 14.00; diretta tv su Rai 2 in alternanza con la mountain bike a partire dalle ore 14.45; diretta streaming su Rai Play in alternanza con la mountain bike a partire dalle ore 14.45)

12.30 MOUNTAIN BIKE (Mondiali) – Cross-country femminile (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Mondiali, quarti di finale) – Inghilterra-Colombia (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Fifa+)

13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Arsenal-Nottingham (diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.25 CICLISMO TRIALS (Mondiali) – Gara elite femminile (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

15.00 CALCIO (amichevole) – Milan-Etoile Sahel (diretta streaming su Milan Tv)

15.00 GOLF (PGA Tour) – FedEx St. Jude Championship, terzo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 19.00; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 19.00)

15.00 BMX (Mondiali) – Racing maschile/femminile, qualificazioni (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Brighton-Luton (diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Tre partite: Bournemouth-West Ham, Everton-Fulham, Sheffield United-Crystal Palace (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (Mondiali) – Boulder+Lead maschile, finale (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, canale YouTube di IFSC)

16.30 CALCIO (Eredivisie olandese) – PSV-Utrecht (diretta streaming su Mola Tv)

16.30 CICLISMO INDOOR (Mondiali) – Singolo femminile, qualificazioni (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

16.30 MOUNTAIN BIKE (Mondiali) – Cross-country maschile (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; diretta tv su Rai 2 in alternanza con il ciclismo su strada; diretta streaming su Rai Play in alternanza con il ciclismo su strada)

16.35 MOTOCROSS (MX2) – GP Svezia, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Marsiglia-Reims (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 CALCIO (Liga spagnola) – Real Sociedad-Girona (diretta streaming su DAZN)

17.20 MOTOCROSS (MXGP) – GP Svezia, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)

17.45 CALCIO (Coppa Italia, primo turno) – Empoli-Cittadella (diretta tv su Canale 20; diretta streaming su Mediaset Infinity)

18.00 CALCIO (Coppa Italia, primo turno) – Bari-Parma (diretta tv su Italia 1; diretta streaming su Mediaset Infinity)

18.00 CICLISMO TRIALS (Mondiali) – Gara maschile (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Newcastle-Aston Villa (diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport Calcio, Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 RUGBY (Test Match) – Inghilterra-Galles (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 BASKET (Europei Under 16, semifinale) – Italia-Francia (diretta streaming sul canale YouTube della FIBA)

19.00 FOOTBALL AMERICANO (NFL, pre-season) – Due partite: Buffalo Bills-Indianapolis Colts, Chicago Bears-Tennessee Titans (diretta streaming su DAZN)

19.00 NUOTO – Europei Under 23, finali (diretta streaming su Len Tv)

19.10 BASEBALL (MLB) – New York Mets-Atlanta Braves (diretta tv su Sky Sport Action; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.30 CALCIO (Liga spagnola) – Las Palmas-Maiorca (diretta streaming su DAZN)

19.40 CICLISMO INDOOR (Mondiali) – Coppie, finale (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

20.00 CALCIO (amichevole) – Fiorentina-Creta (non è prevista diretta tv/streaming)

20.00 CALCIO (amichevole) – Roma-Partizani (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.00 CALCIO (Eredivisie olandese) – Ajax-Heracles (diretta streaming su Mola Tv)

20.00 INDYCAR – Gallagher Grand Prix, gara (diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 TENNIS – ATP Masters 1000 Toronto, semifinale: Davidovich Fokina-De Minaur (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

20.30 TENNIS – WTA 1000 Montreal, semifinali (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, WTA Tv)

20.30 CALCIO (amichevole) – Juventus-Atalanta (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 CALCIO (Supercoppa di Germania) – Bayern Monaco-Lipsia (diretta tv su Sky Sport Summer; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – PSG-Lorient (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Coppa Italia, primo turno) – Verona-Ascoli (diretta tv su Canale 20; diretta streaming su Mediaset Infinity)

21.00 RUGBY (Test Match) – Francia-Scozia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.15 CALCIO (Coppa Italia, primo turno) – Cagliari-Palermo (diretta tv su Italia 1; diretta streaming su Mediaset Infinity)

21.27 CICLISMO INDOOR (Mondiali) – Singolare maschile, finale (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

21.30 CALCIO (Liga spagnola) – Athletic Bilbao-Real Madrid (diretta streaming su DAZN)

22.00 FOOTBALL AMERICANO (NFL, pre-season) – Carolina Panthers-New York Jets (diretta streaming su DAZN)

23.00 FOOTBALL AMERICANO (NFL, pre-season) – Dallas Cowboys-Jacksonville Jaguars (diretta streaming su DAZN)

Domenica 13 agosto

01.30 TENNIS – ATP Masters 1000 Toronto, semifinale: Sinner-Paul (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

Foto: Lapresse