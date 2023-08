LIVE Ciclismo, Mondiali U23 in DIRETTA: l’Italia punta in alto con Busatto e Buratti

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prova in linea maschile dei Mondiali U-23 di ciclismo su strada in corso a Glasgow (Regno Unito).

Il percorso ricalca quasi alla perfezione quello già affrontato dai seniores domenica scorsa: si parte nei pressi del Loch Lomond e, per una settantina di chilometri, il tracciato non presenterà alcuna insidia, se non la salita di Crow Road. Successivamente si entrerà nell’ormai noto circuito, da ripetere sette volte, disegnato per le strade della città scozzese, caratterizzato da numerose curve e da un paio di strappi che affaticheranno gli atleti, specie nel finale di gara.

L’Italia punta forte con Francesco Busatto e Nicolò Buratti: i due azzurri hanno concrete chance di far bene in questa tipologia di gara, e con l’aiuto dei restanti cinque italiani impegnati quest’oggi (Lorenzo Milesi, Alessandro Romele, Davide De Pretto, Dario Igor Belletta e Giosuè Epis) potranno davvero stupire. Attenzione in chiave podio al belga Thibau Nys, al francese Axel Laurance, allo spagnolo Carlos Canal e al norvegese Johannes Staune-Mittet.

La prova in linea maschile U-23, il cui via è programmato per le 12.40, sarà visibile su Eurosport 1 (a partire dalle 14.00), Rai 2 (dalle 14.45), Discovery+ e RaiPlay, mentre OA Sport offrirà la diretta testuale dell’evento. Non perdetevi neanche un minuto della gara con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!

Foto: Lapresse