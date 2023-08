LIVE Mountain bike, Mondiali 2023 in DIRETTA: Van der Poel può far saltare il banco, l’Italia punta su Braidot

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amiche ed amici di OA Sport, buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale della prova di cross country femminile valida per i Mondiali di mountain bike 2023! Il programma della rassegna iridata di Glasgow in Scozia chiude il suo capitolo MTB con quella che è probabilmente la gara più attesa in assoluto.

Sul tracciato scozzese si sfideranno, non senza qualche polemica, i nomi più altisonanti della disciplina: da un dieci volte Campione come Nino Schurter, al Campione Olimpico Tom Pidcock, fino anche a Mathieu van der Poel, fresco di maglia iridata su strada, ma con i Giochi Olimpici di Parigi nel mirino.

Come detto le polemiche non sono mancate: contesta dai partecipanti la scelta dell’UCI di cambiare la regola riguardante le posizioni di partenza, modificata a 24 ore dal via e che tende a favorire i “non habituè” del cross country e dunque sostanzialmente proprio Van der Poel (ma anche Peter Sagan).

In questo clima un po’ teso si assegnerà dunque il prestigiosissimo titolo iridato, oltre a punti fondamentali per la qualificazione Olimpica. L’Italia si affiderà a Luca Braidot, che proverà a ritornare sul podio dopo una stagione. Semaforo verde alle ore 16.30, seguite la corsa con gli aggiornamenti della nostra DIRETTA LIVE!

