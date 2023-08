LIVE Nuoto, Europei U23 in DIRETTA: Anita Bottazzo ci riprova nei 100 rana. Galossi al via nei 400 sl

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di Finali degli Europei U23 di nuoto a Dublino. Allo Sport Ireland National Aquatic Centre un day-2 nel quale le gare di interesse non mancheranno di sicuro, con l’Italia che cercherà di rimpinguare il bottino dopo le prime medaglie conquistate nella prima giornata.

Una competizione dalle caratteristiche “Open” in cui non vi saranno solo compagini del Vecchio Continente. Prevista la partecipazione di una squadra per ciascuno degli altri continenti abitati (Nord America, Sud America, Oceania e Asia). Un elenco che include, tra gli altri, gli Stati Uniti che ieri sono stati protagonisti in tante gare.

La manifestazione prevede batterie e finali di tutte le gare individuali sotto i 400 metri, con finali a tempo per le gare individuali dai 400 metri in su. Previste solo due staffette: una staffetta 4×100 mista mixed e una staffetta 4×100 sl mixed. In questa seconda giornata tanti gli azzurri al via: si parte con Giulia Salin al via nei 400 stile libero, poi Lorenzo Galossi, Luca De Tullio e Matteo Diodato al via nei 400 stile libero, Anita Bottazzo, argento ieri nei 50, al via nei 100 rana. Si procede con Davide Maria Harabagiu e Francesco Lazzari a caccia di un buon risultato nei 50 dorso, Sebastiano Merlini e Luca Serio nei 50 stile libero, Francesco Caroletta nei 200 rana e Simone Spediacci nei 400 misti. Nel pomeriggio si assegnerà anche il titolo della skin race, resa nota dal circuito ISL.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata di Finali degli Europei U23 di nuoto a Dublino: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 19.00 italiane. Buon divertimento!

Foto Gian Mattia D’Alberto – LaPress