LIVE Sinner-Paul, ATP Toronto 2023 in DIRETTA: l’altoatesino punta alla Finale!

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Paul, semifinale dell’ATP Master 1000 di Toronto 2023. Jannik Sinner va alla ricerca della finale in Canada, la seconda in un torneo 1000 in questa stagione. Sulla strada tra l’altoatesino e l’ultimo atto del torneo canadese è presente l’americano Tommy Paul, il quale a sorpresa ha eliminato Carlos Alcaraz.

Per arrivare fino alla semifinale Sinner ha sfruttato un bye al primo turno, per poi avere la meglio del connazionale Matteo Berrettini con il punteggio di 6-4, 6-3. Agli ottavi di finale l’altoatesino avrebbe dovuto giocare contro Andy Murray, ma il britannico ha alzato bandiera bianca prima di scendere in campo, lasciando così all’azzurro strada libera per i quarti contro Gael Monfils. Per battere il francese il nativo di San Candido ha avuto bisogno di 2 ore e 24 minuti ed il punteggio finale di 6-4, 4-6, 6-3.

È stato più travagliato il percorso di Tommy Paul per raggiungere la semifinale. Ai primi due turni lo statunitense ha sconfitto in tre set i due argentini Diego Schwarztman e Francisco Cerundolo, rispettivamente per 6-3, 3-6, 6-4, in 2 ore e 15, e 7-6, 6-7, 6-3, in 2 ore e 49 minuti. Agli ottavi Paul è uscito vittorioso dal derby contro Marcos Giron, regalandosi la sfida con Carlos Alcaraz. Contro il numero 1 del mondo l’americano è stato autore di un’impresa imponendosi 6-3, 4-6, 6-3.

Sinner e Paul si sono già affrontati due volte, con una vittoria a testa. Il successo dell’italiano risale al torneo di Madrid dello scorso anno, su terra, mentre quello dell’americano ad Eastbourne 2022, su erba. La semifinale tra Sinner e Paul è il quarto match sul centrale di Toronto a partire dalle 18.30 italiane, ma non prima dell’1.30. La partita sarà visibile su Sky Sport Summer e Sky Sport Tennis, canale 201 e 204. La copertura streaming è affidata a Sky Go e a Now Tv. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Paul a partire dall’1.30 con aggiornamenti punto dopo punto. Buon divertimento!

Foto: LaPresse