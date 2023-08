Sport in tv oggi (martedì 29 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Ancora una giornata densa di sport in tv ed in streaming: oggi, martedì 29 agosto, sono in programma il tennis con gli US Open, il volley femminile con gli Europei, il basket con i Mondiali, il volley con gli Europei, il ciclismo con la Vuelta a España, e molto altro ancora.

Si terranno due match della prima fase a gironi degli Europei 2023 di volley maschile: il Gruppo D scatterà alla Shlomo Group Arena di Tel Aviv in Israele, mentre il Gruppo B inizierà al Palace of Culture and Sports di Varna, in Bulgaria.

In entrambi i casi giocherà la squadra padrona di casa: alle ore 19.00 italiane si terrà Grecia-Israele, mentre alle ore 19.30 italiane si giocherà Spagna-Bulgaria. In entrambi i casi non ci sarà la diretta tv, mentre la diretta streaming di Grecia-Israele sarà fruibile su eurovolley.tv.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 29 agosto

09.30 Basket, Mondiali: Germania-Finlandia – DAZN

10.00 Basket, Mondiali: Angola-Repubblica Dominicana – Sky Sport Arena, Sky Go, Now, DAZN

10.45 Basket, Mondiali: Egitto-Messico – DAZN

11.45 Basket, Mondiali: Libano-Francia – DAZN

13.10 Basket, Mondiali: Australia-Giappone – DAZN

13.20 Ciclismo, Vuelta a España: 4a tappa – 14.30 Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+, DAZN

14.00 Basket, Mondiali: Italia-Filippine – Rai 2, Rai Play, Sky Sport Summer, Sky Go, Now, DAZN

14.30 Basket, Mondiali: Montenegro-Lituania – DAZN

15.30 Basket, Mondiali: Canada-Lettonia – Sky Sport Arena, Sky Go, Now, DAZN

17.00 Tennis, US Open: 1° turno (1°match alle 17.00 Berrettini-Humbert, 1°match alle 17.00 Arnaldi-Kubler, 2° match dalle 17.00 Trevisan-Putintseva, 2° match dalle 18.00 Giorgi-Pegula, 4° match dalle 17.00 Bronzetti-Krejcikova, 4° match dalle 17.00 Sonego-Moreno de Alboran, 4° match dalle 17.00 non prima dell’1.00 Sinner-Hanfmann) – SuperTennis HD, SuperTenniX

18.00 Volley femminile, Europei: Paesi Bassi-Bulgaria – Rai Sport HD, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, Rai Play, Sky Go, Now

19.00 Volley, Europei: Grecia-Israele – eurovolley.tv

19.30 Volley, Europei: Spagna-Bulgaria – nessuna copertura tv/streaming

21.00 Volley femminile, Europei: Italia-Francia – Rai 2 HD, Rai Sport HD, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, Rai Play, Sky Go, Now

Foto: LaPresse