LIVE Camila Giorgi-Pegula, US Open 2023 in DIRETTA: primo turno proibitivo, serve un’impresa

Ci siamo, seconda giornata di tennis a Flushing Meadows e OA Sport vi offrirà le Dirette Live, oltre agli esordi di Jannik Sinner e Matteo Berrettini, del match tra Camila Giorgi e Jessica Pegula.

Esordio molto difficile, se non proibitivo per la giocatrice marchigiana che ritrova ancora una volta la tennista di Buffalo, numero 3 del mondo che aveva trovato anche 4 mesi fa al Roland Garros. In quell’occasione Camila era stata costretta al ritiro dopo il primo parziale ceduto per 6-3. Numero 52 del mondo questa settimana, questa stagione è stata fin qui senza infamia e senza lode, considerando anche i problemi fisici che l’hanno costretta a stare fuori dalle competizioni tra Wimbledon e l’Open del Canada. Condizione fisica sicuramente da verificare per l’azzurra, che la scorsa settimana è stata costretta al ritiro dopo 3 giochi del terzo set contro Rebecca Marino a Cincinnati.

Pegula sembra essere ormai entrata stabilmente nell’elite del tennis femminile, e questa settimana dovrà arrivare molto avanti nello Slam di casa se vorrà difendere la terza posizione mondiale dall’attacco di Elena Rybakina. La kazaka nella passata stagione fu subito eliminata al primo turno mentre l’americana si issò fino ai quarti di finale dove perse da Aryna Sabalenka.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live dell’incontro che sarà il secondo dalle 18.00 sull’Arthur Ashe Stadium. Prima di Giorgi-Pegula ci sarà l’esordio di Daniil Medvedev contro l’ungherese Attila Balasz.

