LIVE Sinner-Hanfmann, US Open 2023 in DIRETTA: ostacolo tedesco per l’azzurro, si gioca di notte

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match valido per il primo turno degli US Open 2023 tra Jannik Sinner e Yannick Hanfmann. Inizia contro il teutonico un percorso ricco di insidie per l’azzurro nell’ultimo torneo Slam stagionale, non ci sono precedenti a livello ATP tra i due giocatori. All’orizzonte si può scorgere un interessante derby italiano, in palio c’è infatti un posto al secondo turno contro il vincente di Sonego-De Alboran.

Jannik Sinner incomincia con grandi aspettative ed ambizioni il suo torneo nella Grande Mela, forse il posto dove il fenomeno azzurro può tentare con più ferocia l’assalto al sogno Slam. Il n.6 al mondo è reduce da un inizio positivo di campagna sul cemento nel continente americano, dove si è finalmente tolto la scimmia del successo in un Masters 1000 imponendosi d’autorità a Toronto, prima di subire una sconfitta inattesa quanto quasi da mettere in conto con il serbo Djere a Cincinnati. Jannik ha così avuto del tempo per riprendersi dalla sbornia canadese, mettere insieme gli ultimi tasselli del proprio gioco e presentarsi a New York tirato a lucido. Questa volta ai nastri di partenza il sorteggio è stato tutt’altro che fortunato, ogni partita, compreso questo primo turno, nasconde piccole e grandi insidie, con il classe 2001 che dovrà dimostrare la maturità raggiunta. Guardando avanti è innegabile proiettarsi in un possibile quarto da sogno contro il n.1 al mondo, lo spagnolo Carlos Alcaraz, in quella che sarebbe una rivincita della sfida più bella dell’anno andata in scena proprio a New York nel 2022, con quel rovescio incrociato da riscattare, che come ha dichiarato lo stesso italiano in conferenza è ancora ben presente nei ricordi.

Yannick Hanfmann, n.54 della classifica ATP, viene da un periodo particolarmente negativo della sua stagione. Sono infatti sei le sconfitte subite dal tedesco negli ultimi otto incontri giocati (4 volte out al primo turno e 2 al secondo), con ancora la casella ferma a 0 sulle vittorie sul cemento americano. Negli Stati Uniti il n.54 al mondo ha perso al primo turno a Cincinnati contro McDonald, e a Winston-Salem dopo una lunga battaglia si è arreso al più giovane dei fratelli Cerundolo. Nel corso di questa stagione Hanfmann ha come miglior risultato una semifinale raggiunta sull’erba a Mallorca e il quarto di finale perso contro Medvedev nel Masters 1000 di Roma partendo dalle qualificazioni. Sulla carta il tedesco non ha le armi tecniche e le capacità mentali per poter impensierire Sinner, ma l’altoatesino dovrà rimanere centrato e concentrato per tutto l’incontro per provare anche a risparmiare energie che saranno fondamentali con il proseguimento di un torneo che si preannuncia veramente sfidante.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Sinner-Hanfamm, incontro valido per il primo turno degli US Open 2023. L’azzurro inizia il suo percorso a New York nella notte italiana, con il match programmato come primo della sessione serale statunitense sul “Louis Armstrong Stadium” non prima delle 19 locali (le 1.00 alle nostre latitudini). Grandi aspettative e molte ambizione sulle spalle dell’azzurro, che vuole fare l’ultimo passo verso l’Olimpo. Buon divertimento e buon tennis a tutti!

Foto: LaPresse