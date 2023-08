LIVE Italia-Francia, Europei volley femminile in DIRETTA: le azzurre inseguono la semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Francia, match valido per i quarti di finale degli Europei di volley femminile 2023. Si inizia a fare sul serio, la fase degli scontri diretti sta entrando nel vivo e la zona medaglie è sempre più vicina, questa sera le azzurre sfideranno le transalpine di fronte ad un Palazzo Wanny infuocato per conquistare un posto in semifinale.

Percorso netto fino a questo momento per le ragazze di Mazzanti, 6 match giocati e 6 match vinti per 3-0, dominando la Pool B e superando la Spagna agli ottavi di finale, va sottolineato come fino a questo momento la caratura tecnica delle squadre affrontate non è stata particolarmente alta, già questa sera bisognerà salire il livello contro una buona squadra come la Francia. Le transalpine hanno invece concluso il gruppo D al secondo posto con 4 vittorie ed 1 sconfitta e agli ottavi di finale hanno avuto meglio sulla Romania (3-1). Sylla e compagne hanno faticato più del dovuto, specialmente in ricezione, contro ls Spagna negli ottavi di finale, ormai questa squadra inizia ad essere rodata, le scelte di Mazzanti sono chiare, se si vuole lottare per difendere il titolo bisognerà iniziare a spingere sull’acceleratore.

La vincente di questo match sfiderà in semifinale una tra Polonia e Turchia, quarto di finale di altissimo livello, questa parte di tabellone è decisamente quella più forte, mentre dall’altra parte la Serbia sembra avere una vera e propria autostrada fino alla finale. L’Italia ha vinto tutti e 5 gli scontri diretti con la Francia, l’ultimo agli Europei risale addirittura al 2013. Da tenere d’occhio tra le transalpine soprattuto Lucille Gicquel, opposto molto solido, conoscenza del nostro Campionato nelle ultime stagioni.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Francia, match valido per i quarti di finale degli Europei di volley femminile 2023, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 21:00!

Foto: LiveMedia/Lisa Guglielmi