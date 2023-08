LIVE Vuelta a España 2023, tappa di oggi in DIRETTA: c’è il terreno per un’imboscata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della quarta tappa della Vuelta a España 2023, la terza delle tre corse a tappe più importanti dell’anno, in ordine cronologico, dopo Giro d’Italia e Tour de France.

Percorso abbastanza semplice quello che caratterizza la frazione odierna: si parte fuori dai confini spagnoli, ad Andorra, e per i primi 120 km il terreno scenderà continuamente con una leggera pendenza. Passati i primi due terzi di gara, ci sarà il primo GPM del giorno, l’Alto de Belltall (9 km al 3.7%), seguito dopo una ventina di chilometri dal Coll de Lilla (4.5 km al 5.5%). Terminata anche questa salita, il tracciato riporterà a valle gli atleti, i quali dovranno solamente scendere in direzione di Tarragona, città dove è posta la linea del traguardo.

Grazie al successo di ieri ad Arinsal, nel primo banco di prova di questa Vuelta, Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) ha conquistato la maglia roja di leader della generale: il belga conduce la classifica con un vantaggio di 5″ su Enric Mas (Movistar Team) e 11″ su Lenny Martinez (Groupama-FDJ), mentre Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) paga 31″ dalla vetta. La tappa di oggi si adatta bene a un possibile attacco da lontano, e la probabilità che la fuga possa arrivare fino in fondo non è così bassa.

La tappa, il cui via è programmato alle ore 13.20, sarà visibile in tv su Eurosport 1 e in streaming su Discovery+ a partire dalle ore 14.30.

