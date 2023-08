Sinner-Hanfmann oggi, US Open 2023: orario, programma, tv, streaming

L’US Open 2023 è il primo da campione 1000 per Jannik Sinner. L’estate nordamericana ha regalato al ragazzo altoatesino la prima grande affermazione della carriera a Toronto, che può rappresentare un punto di svolta nella sua carriera. Il tabellone dell’ultimo Slam dell’anno non è però confortevole, il suo debutto sarà con il tedesco Yannick Hanfmann.

Un onesto mestierante del tennis mondiale, il quasi trentaduenne di Karlsruhe, che ha debuttato nei Major solo nel 2021. Proprio quest’anno ha però vissuto il suo momento di gloria sulla terra, prima con il terzo turno di Madrid e poi con i quarti di finale a Roma, dove ha battuto in fila Taylor Fritz ed Andrey Rublev prima di capitolare con Daniil Medvedev, futuro vincitore. Grazie a questi successi e a una semifinale a Maiorca (battendo tra gli altri Tsitsipas) ha toccato il suo best ranking salendo fino al numero 45 delle classifiche mondiali.

Non ci sono confronti nella storia tra i due ‘quasi omonimi’ Sinner ed Hanfmann, ma sarà una partita da prendere comunque con le pinze. Come detto, in stagione si è tolto la soddisfazione di battere, seppur su terra, ben tre top 10 e a Madrid, quando raggiunse il terzo turno, ha battuto anche Lorenzo Musetti con il punteggio di 6-4 7-6. Impegno dunque da non sottovalutare.

Il match tra Jannik Sinner, sesta testa di serie del tabellone, e Yannick Hanfmann sarà il quarto in programma al Louis Armstrong Stadium, il primo della sessione serale che comincerà alle ore 19.00 di New York, le ore 1.00 del 30 agosto italiane. Il match sarà visionabile in esclusiva in chiaro su SuperTennis, che offrirà quattro partite in contemporanea con l’utilizzo del ‘mosaico’ premendo il tasto verde del proprio telecomando, ed in streaming su supertennis.tv. Sarà possibile assistere alla partita anche sulla piattaforma a pagamento SuperTennix. OA Sport coprirà la sfida con la consueta DIRETTA LIVE.

SINNER-HANFMANN, US OPEN 2023, IL CALENDARIO

29 agosto – Louis Armstrong Stadium (ora italiana)

17.00 O. Jabeur – C. Osorio – primo turno donne

a seguire A. Rus – M- Keys – primo turno donne

a seguire F. Diaz Acosta – J. Isner – primo turno uomini

non prima dell’ora 1.00 J. Sinner-Y. Hanfmann – primo turno uomini

SINNER-HANFMANN, US OPEN 2023, COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Supertennis (64 digitale Terrestre)

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennix

Diretta testuale: OA Sport

Foto: LaPresse