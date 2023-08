Calendario US Open 2023 oggi: orari 29 agosto, programma, tv, streaming, italiani in campo

Si avvicina la seconda giornata degli US Open 2023, nella quale vanno in campo la parte alta del tabellone maschile e la parte bassa di quello femminile. Sette gli italiani in campo in questo 29 agosto oggi a Flushing Meadows, per quello che sarà un martedì ricchissimo di emozioni.

Sull’Arthur Ashe Stadium tra i protagonisti anche Camila Giorgi, che 10 anni dopo, nello stesso luogo in cui eliminò Caroline Wozniacki in una partita tra le più note di quegli anni, vi ritorna e sfida l’americana Jessica Pegula, con cui ha un bilancio di 2-8 nei precedenti (molti dei quali recenti). Al via anche il torneo di Lucia Bronzetti e Martina Trevisan, l’una sfavorita (ma non chiusa) contro la ceca Barbora Krejcikova, l’altra con chance di giocarsela con la kazaka Yulia Putintseva. Il tennis italiano maschile, poi, vive il debutto di due dei suoi nomi più giustamente popolari: Jannik Sinner e Matteo Berrettini, l’uno in notturna contro il tedesco Yannick Hanfmann, l’altro al mattino newyorkese con il francese Ugo Humbert. Al via anche Lorenzo Sonego con l’USA Nicolas Moreno de Alboran, Matteo Arnaldi con l’australiano Jason Kubler.

La seconda giornata degli US Open inizierà alle ore 17:00 italiane. Sarà possibile seguirla in diretta tv su SuperTennis, che, attraverso il tasto rosso sul digitale terrestre (canale 64), offrirà la visione di altri tre campi oltre alla prima scelta. L’opzione non è disponibile sul canale 212 Sky. La diretta streaming è disponibile sul sito di SuperTennis e su SuperTenniX, dove vengono offerti 8 campi. OA Sport offrirà inoltre una serie di Dirette Live testuali scritte per non perdersi il meglio del torneo. Di seguito l’intero ordine di gioco della seconda giornata.

CALENDARIO US OPEN 2023 OGGI, SECONDA GIORNATA

Ove non diversamente indicato, si inizia alle ore 17:00. Alcuni incontri potrebbero subire uno spostamento di campo. Potrebbero verificarsi alcune rinunce con ingressi di lucky loser.

Martedì 29 agosto

ARTHUR ASHE STADIUM (Ore 18:00, sessione diurna)

Medvedev [3]-Balazs (HUN) [PR] – 1° turno uomini

Giorgi (ITA)-Pegula (USA) [3]- 1° turno donne

Ore 1:00, sessione notturna

Minnen (BEL) [Q]-V. Williams (USA) [WC] – 1° turno donne

Alcaraz (ESP) [1]-Koepfer (GER) – 1° turno uomini

LOUIS ARMSTRONG STADIUM

Sessione diurna

Jabeur (TUN) [5]-Osorio (COL) – 1° turno donne

Rus (NED)-Keys (USA) [17] – 1° turno donne

Diaz Acosta (ARG)-Isner (USA) [WC] – 1° turno uomini

Ore 1:00, sessione notturna

Hanfmann (GER)-Sinner (ITA) [6] – 1° turno uomini

Zanevska (BEL)-Sabalenka [2] – 1° turno donne

GRANDSTAND

Alexandrova [22]-Fernandez (CAN) – 1° turno donne

Murray (GBR)-Moutet (FRA) – 1° turno uomini

Wawrinka (SUI)-Nishioka (JPN) – 1° turno uomini

Bogdan (ROU)-Kenin (USA) – 1° turno donne – Non prima delle ore 22:00

COURT 17

Zverev (GER) [12]-Vukic (AUS) – 1° turno uomini

Han (KOR) [Q]-Vondrousova (CZE) [9] – 1° turno donne

Svitolina (UKR) [26]-Friedsam (GER) – 1° turno donne

Daniel (JPN) [Q]-Monfils (FRA) [WC] – 1° turno uomini – Non prima delle ore 23:00

COURT 5

Humbert (FRA) [29]-Berrettini (ITA) – 1° turno uomini

Garcia (FRA) [7]-Wang (CHN) [Q] – 1° turno donne

Ruusuvuori (FIN)-Rublev [8] – 1° turno uomini

Vickery (USA) [Q]-Vekic (CRO) [21] – 1° turno donne

COURT 10

Griekspoor (NED) [24]-Fils (FRA) – 1° turno uomini

Jacquemot (FRA) [Q]-Tsurenko (UKR) – 1° turno donne

Huesler (SUI)-Hurkacz (POL) [17] – 1° turno uomini

Montgomery (USA) [WC]-Lys (GER) [Q] – 1° turno donne

COURT 11

Samsonova [14]-Liu (USA) – 1° turno donne

Shevchenko-Norrie (GBR) [16] – 1° turno uomini

Dolehide (USA)-Burel (FRA) – 1° turno donne

Skatov (KAZ) [Q]-de Minaur (AUS) [13] – 1° turno uomini

COURT 12

Noskova (CZE)-Brengle (USA) – 1° turno donne

Khachanov [11]-Mmoh (USA) [WC] – 1° turno uomini

Stearns (USA)-Tomova (BUL) – 1° turno donne

Galan (COL)-Evans (GBR) [26] – 1° turno uomini

COURT 13

Jarry (CHI) [23]-van Assche (FRA) – 1° turno uomini

Baez (ARG)-Coric (CRO) [27] – 1° turno uomini

Pavlyuchenkova-Crawley (USA) [Q] – 1° turno donne

Bronzetti (ITA)-Krejcikova (CZE) [12] – 1° turno donne

COURT 4

Duckworth (AUS) [LL]-Meligeni Alves (BRA) [Q] – 1° turno uomini

Maria (GER)-Martic (CRO) – 1° turno donne

Tig (ROU) [PR]-Marino (CAN) – 1° turno donne

Wu (CHN)-Lajovic (SRB) – 1° turno uomini

COURT 6

Boulter (GBR)-Parry (FRA) – 1° turno donne

Ramos-Vinolas (ESP)-Michelsen (USA) [WC] – 1° turno uomini

Kasatkina [13]-Parks (USA) – 1° turno donne

Moreno de Alboran (USA) [Q]-Sonego (ITA) – 1° turno uomini

COURT 7

Krueger (USA) [WC]-Bouzkova (CZE) [31]- 1° turno donne

Molcan (SVK)-Dmitrov (BUL) [19] – 1° turno uomini

Etcheverry (ARG) [30]-Virtanen (FIN) [Q] – 1° turno uomini

Zheng (CHN) [23]-Podoroska (ARG) – 1° turno donne

COURT 8

Begu (ROU)-Korpatsch (GER) – 1° turno donne

Altmaier (GER)-Lestienne (FRA) – 1° turno uomini

van de Zandschulp (NED)-Thompson (AUS) – 1° turno uomini

COURT 9

Schwartzman (ARG)-Rinderknech (FRA) – 1° turno uomini

Kokkinakis (AUS)-Hsu (TPE) [Q] – 1° turno uomini

Tauson (DEN)-Potapova [27] – 1° turno donne

COURT 14

Kubler (AUS)-Arnaldi (ITA) – 1° turno uomini

Trevisan (ITA)-Putintseva (KAZ) – 1° turno donne

Ka. Pliskova (CE) [25]-Ruse (ROU) [Q] – 1° turno donne

Harris (RSA) [PR]-Pella (ARG) [PR] – 1° turno uomini

COURT 15

Purcell (AUS)-O’Connell (AUS) – 1° turno uomini

Wickmayer (BEL) [LL]-Zvonareva [Q] – 1° turno donne

Albot (MDA)-Draper (GBR) – 1° turno uomini

Strycova (CZE) [PR]-Kanepi (EST) – 1° turno donne

PROGRAMMA US OPEN 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis

Diretta streaming: SuperTenniX, sito di SuperTennis

Diretta Live testuale: OA Sport (Berrettini-Humbert, Giorgi-Pegula, Sinner-Hanfmann)

