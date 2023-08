Sport in tv oggi (domenica 6 agosto): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Sarà una giornata ricca sport in tv ed in streaming quella di oggi, domenica 6 agosto: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con i Mondiali, i motori con il Motomondiale (MotoGP, Moto2 e Moto3), l’arrampicata sportiva con i Mondiali, il nuoto paralimpico con i Mondiali e molto altro ancora.

Per quel che riguarda il Motomondiale 2023, si concluderà il fine settimana del GP della Gran Bretagna, con il warm up e le gare che si disputeranno a Silverstone e saranno valide per la nona tappa del calendario di MotoGP, Moto2 e Moto3.

Nel Giorno 9 altri 46 titoli verranno messi in palio alle Universiadi Estive in corso a Chengdu, in Cina: saranno assegnati 15 ori nel canottaggio, 14 nell’atletica, 7 nel nuoto, 5 nel tennis, 2 nella scherma, ed 1 nel basket, nel volley e nei tuffi.

Gli azzurri potranno rimpinguare il medagliere con le gare di canottaggio, nuoto, scherma ed atletica, mentre per gli sport di squadra giocheranno le semifinali entrambe le Nazionali di pallanuoto, infine per i tuffi sarà in gara nelle eliminatorie della piattaforma individuale da 10 metri maschile Julian Verzotto.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 6 agosto

o3.00 Universiadi, nona giornata – FISU.tv, eurosport.it, discovery+

04.00 Calcio femminile, Mondiali: Paesi Bassi-Sudafrica – Rai Sport HD, Rai Play, FIFA+

04.30 Motori, Endurance: 8 ore di Suzuka – Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, DAZN

05.00 Tennis, ATP 250 Los Cabos: finale – Tennis TV, SuperTennis HD, SuperTenniX

10.00 Tennis, WTA 250 Praga: semifinali e finale – WTA TV, SuperTennis HD, SuperTenniX

10.00 Tiro con l’arco, Mondiali: ricurvo femminile, quarti, semifinali e finali – Youtube World Archery, Olympic Channel

10.00 Arrampicata sportiva, Mondiali: lead maschile e femminile, semifinali – eurosport.it, discovery+

10.00 Mountain bike, Mondiali: cross country, marathon maschile – Nessuna copertura tv / streaming

10.05 Nuoto paralimpico, Mondiali: 7a giornata, sessione mattutina – Nessuna copertura tv / streaming

10.10 BMX Freestyle, Mondiali: park femminile, qualificazioni – eurosport.it, discovery+

10.30 Mountain bike, Mondiali: cross country, marathon femminile – Nessuna copertura tv / streaming

10.30 Ciclismo su strada, Mondiali: prova in linea, uomini élite – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+, DAZN, Rai Sport HD fino alle 14.45 poi Rai 2 HD, Rai Play

10.45-10.55 MotoGP, GP Gran Bretagna: warm up – Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now

11.00 Calcio femminile, Mondiali: Svezia-Stati Uniti – FIFA+

11.22 Ciclismo su pista, Mondiali: inseguimento individuale maschile, qualificazioni – eurosport.it, discovery+, possibili finestre su Rai Sport HD, Rai Play

12.15-12.50 Moto3, GP Gran Bretagna: gara – Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, Now, tv8.it

12.56 Ciclismo su pista, Mondiali: keirin femminile, quarti di finale – Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, DAZN, possibili finestre su Rai Sport HD, Rai Play

13.00 Beach volley, Europei: semifinali e finali maschili – dalle 14.45 Rai Sport HD, Rai Play

13.40 BMX Freestyle, Mondiali: park maschile, 2a parte qualificazioni – eurosport.it, discovery+

14.00 Tiro con l’arco, Mondiali: ricurvo maschile, quarti, semifinali e finali – Youtube World Archery, Olympic Channel

14.00-14.50 MotoGP, GP Gran Bretagna: gara – Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, Now, tv8.it

14.09 Ciclismo su pista, Mondiali: velocità maschile, quarti di finale – Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, DAZN, possibili finestre su Rai Sport HD, Rai Play

15.28 Ciclismo su pista, Mondiali: omnium maschile, scratch – Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, DAZN, possibili finestre su Rai 2 HD, Rai Play

15.30-16.10 Moto2, GP Gran Bretagna: gara – Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, Now, tv8.it

17.00 Judo, Masters Budapest: 3a giornata – eurosport.it, discovery+

17.00 Tennis, WTA 1000 Montreal: 2° turno qualificazioni (1° match alle 17.00 Giorgi-Krueger) – Nessuna copertura tv / streaming

17.00 Tennis, ATP Masters 1000 Toronto: 2° turno qualificazioni (2° match dalle 18.00, non prima delle 20.00 Arnaldi-Pecotic) – Nessuna copertura tv / streaming

18.30 Arrampicata sportiva, Mondiali: lead maschile e femminile, finali – Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+

18.35 Nuoto paralimpico, Mondiali: 7a giornata, sessione pomeridiana – Rai Play 3, Rai Sport HD fino alle 20.30

19.13 Ciclismo su pista, Mondiali: keirin femminile, semifinali – Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+, DAZN

19.22 Ciclismo su pista, Mondiali: omnium maschile, tempo race – Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+, DAZN

19.34 Ciclismo su pista, Mondiali: eliminazione, femminile – Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+, DAZN

20.01 Ciclismo su pista, Mondiali: inseguimento individuale, finali – Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+, DAZN

20.16 Ciclismo su pista, Mondiali: omnium maschile, eliminazione – Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+, DAZN

20.30 Tennis, WTA 500 Washington: finale – WTA TV, SuperTennis HD, SuperTenniX

20.57 Ciclismo su pista, Mondiali: keirin femminile, finali – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+, DAZN

21.12 Ciclismo su pista, Mondiali: omnium maschile, corsa a punti – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+, DAZN

23.00 Tennis, ATP 500 Washington: finale – Tennis TV, SuperTennis HD, SuperTenniX

LA DIRETTA LIVE DELLE UNIVERSIADI DALLE 8.00

Foto: LaPresse