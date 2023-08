LIVE MotoGP, GP Silverstone 2023 in DIRETTA: Bezzecchi all’attacco, Bagnaia per il riscatto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran premio di Gran Bretagna 2023, nono appuntamento del Mondiale di Moto GP 2023. Dopo un mese di pausa torna in scena la Moto GP e lo fa nel circuito di Silverstone, Gran Bretagna. Nello storico circuito britannico si riparte con Francesco Bagnaia in testa alla Classifica del Mondiale piloti.

In pole position partirà Marco Bezzecchi, il quale scatterà davanti a tutti. In prima fila con lui ci saranno Jack Miller ed Alex Marquez. Quest’ultimo nella giornata di ieri è riuscito ad imporsi dopo i 10 giri della Sprint Race. In questa gara protagonista indiscusso è stato il meteo. La pista umida a causa della pioggia ha stravolto le carte in tavola, con lo spagnolo che è riuscito a fare il vuoto insieme a Bezzecchi.

Per qualcuno che sorride c’è anche qualcuno che è costretto ad ingoiare un boccone amaro. Questo è il caso di Pecco Bagnaia, che ha accusato le condizioni complicate dell’asfalto, scivolando dalla quarta posizione di partenza fino alla dodicesima. Questo passo falso è valso uno ‘zero’ in classifica al campione del mondo in carica, il quale però può consolarsi tenendo in considerazione il numero limitato di punti a disposizione

Il meteo di domani prevede sole nella mattinata, mentre il clima dovrebbe peggiorare con il passare delle ore, fino ad iniziare a piovigginare intorno alle 13. Per questo motivo il Warm Up potrebbe essere poco indicativo, specialmente se si svolgerà in condizione diverse rispetto a quelle della gara. Nonostante ciò questa sessione potrebbe essere utile per provare a sistemare quanto non ha funzionato nella Sprint Race di ieri, specialmente per gli sconfitti.

Il Warm Up della Moto Gp inizierà alle 10.45, orario italiano, mentre alle ore 14.00 scatterà il via della Gran Premio di Silverstone 2023. Entrambe le sessioni saranno visibili su Sky Sport Summer e Sky Sport Motogp, rispettivamente canale 201 e 208 del decoder Sky. La copertura streaming è affidata a Sky Go e a Now Tv.

Foto: Photo LiveMedia/CordonPress