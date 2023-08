LIVE Ciclismo, Mondiali 2023 in DIRETTA: Van der Poel sfida Van Aert ed Evenepoel, occhio a Pogacar. Italia: stupisci!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amiche ed amici di OA Sport, buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della prova in linea riservata agli uomini elite dei Mondiali di ciclismo 2023! Il giorno tanto atteso è arrivato, sulle strade della Scozia verrà assegnata nuovamente la maglia iridata, la più prestigiosa, la più desiderata, la maglia del Campione del Mondo!

A fare da palcoscenico alla spettacolare corsa un percorso lungo e tortuoso. Partenza da Edinburgo e tratto in linea di 120 km con due salite di circa 5 km che contribuiranno a sfoltire il gruppo e favorire attacchi ma che non faranno la differenza. Poi si entrerà nel circuito cittadino: 14.3 km da ripetere 10 volte con oltre 40 curve ad angolo retto e diversi strappi brevi ed esplosivi, tra cui spiccano quelli di Scott Street e di Montrose Street, dove si registrano le pendenze maggiori.

Un tracciato che si apre a tante interpretazioni diverse e che lascia aperti numerosi scenari. Vincerà un uomo da solo con un attacco da lontano? La corsa si deciderà in uno sprint ridotto? Riusciranno i velocisti a resistere per giocarsi l’iride in volata? Ogni squadra proverà a fare la propria corsa cercando di servire al meglio i propri capitani.

Tra i grandi favoriti figura sicuramente Mathieu van der Poel, che sui ripetuti strappi e nelle tante curve troverà pane per i propri denti. Non gli è da meno il suo storico rivale Wout van Aert, una delle carte di un Belgio versione “Dream Team” che può contare anche sul campione uscente Remco Evenepoel e su Jasper Philipsen. Non rimarrà certo a guardare Tadej Pogacar, così come non lo faranno Mads Pedersen, Julian Alaphilippe e tanti altri corridori di primissimo livello.

L’Italia arriva a questo Mondiale non da favorita ma con una squadra interessante. A fare da punto di riferimento ci sarà il solito Matteo Trentin, che su un tracciato molto simile vinse gli Europei del 2018 (davanti a Van der Poel e Van Aert). Caratteristiche adatte anche per Alberto Bettiol ed Andrea Bagioli, che potrebbero essere fondamentali con azioni da lontano. Non sarà facile, ma al Mondiale tutto può accadere.

Partenza prevista per le ore 10.30 (ora italiana) da Edinburgo. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prova in linea riservata agli uomini elite dei Mondiali di ciclismo 2023, con aggiornamenti minuto per minuto ed in tempo reale, in modo da non farvi perdere neanche un’emozione. Impossibile mancare!

