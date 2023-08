LIVE Moto3, GP Gran Bretagna 2023 in DIRETTA: Masia sfida Holgado, occasione per Riccardo Rossi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del GP della Gran Bretagna, nono appuntamento del Motomondiale 2023 di Moto3.

Ci apprestiamo a vivere una gara davvero interessante. Il candidato numero alla vittoria sarà Juame Masia (Honda Leopard), apparso davvero in ottime condizioni sul tracciato di Silverstone, tanto da centrare in modo brillante la pole position. Il diretto avversario per la lotta al titolo invece, Daniel Holgado (Red Bull KTM), partirà dalla terza posizione, con il chiaro intento di allungare ancora in classifica.

Ma attenzione a non sottovalutare Riccardo Rossi (Honda SIC58), abile a ottenere il quarto tempo in qualifica, fattore che potrebbe permettergli di andare a caccia di un meritato podio. Tuttavia, la concorrenza sarà spietata. Il centauro italiano infatti dovrà riuscire ad arginare la risalita di personalità d’alto profilo, come il nipponico Ayumi Sasaki (Husqvarna Liqui Moly), lo spagnolo Ivan Ortolà (KTM Angeluss) e il turco Deniz Oncu (Red Bull KTM Ajo), rispettivamente sesto, settimo e ottavo. La grande incognita sarà il meteo: al momento le previsioni non sembrano allarmanti, ma in Regno Unito è tutto, da sempre, davvero imprevedibile.

Si comincia alle ore 12:15 italiane!

Foto: Valerio Origo